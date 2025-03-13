هذا جديد قضية ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل من أميركا

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بعد احتجازه على خلفية قيادته احتجاجات جامعية في ضد الحرب الإسرائيلية على غزة.، مدد قاض فدرالي في قرار "حظر الترحيل" الذي أصدره في وقت سابق بحق الطالب الفلسطيني محمود .وأفاد رمزي محامي خليل، قاض أمس الأربعاء بأنه حُرم من الحصول على مشورة قانونية، مشيرا إلى أن موكله تحدث فقط إلى محامين عبر خط هاتف خاضع للمراقبة من لويزيانا، ولم يتمكن حتى الآن من إجراء محادثة طويلة معهم.وأضاف "اعتقل ليلا أثناء عودته إلى المنزل مع زوجته واقتيد مسافة ألف ميل إلى لويزيانا"، مشيرا إلى أن زوجة موكله، وهي مواطنة أميركية، حامل في الشهر الثامن بطفلهما .وتابع "اعتقل وخضع لإجراءات الترحيل لأنه كان يدافع عن حقوق الفلسطينيين"، طالبا المساعدة للسماح لموكله بلقاء محاميه.وأمر جيسي فورمان بالسماح بأن يتلقى مكالمة واحدة يومية بدون مراقبة.وقرأت إحدى محاميات الدفاع بيانا على لسان زوجة تطالب فيه الحكومة الأميركية بالإفراج عنه، وقالت إنه اختُطف من منزله وإنه من المخجل احتجازه بسبب دفاعه عن حقوق شعبه الفلسطيني.وحدد فورمان الجمعة موعدا نهائيا للحكومة لتقديم حججها القانونية إلى المحكمة، مع توقع صدور قرار الاثنين.وخارج الجلسة، احتج المئات دعما لخليل ورفعوا الأعلام الفلسطينية، بينما حضرت الممثلة سوزان ساراندون إلى المحكمة لتقديم الدعم له. (الجزيرة)