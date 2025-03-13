بعد أن قُتل والده داخل منزله.. هذا ما كشفه نجل السفير السوري المنشق عن عملية الاغتيال

مقتل السوري "نورالدين اللباد "



وشقيقه في منزلهم بدرعا ، بعد قيام مجهولين باقتحام منزلهم وإطلاق النار عليهم بشكلٍ مباشر .



انشق اللباد عن النظام السوري في 2013 وكان من أوائل الدبلوماسيين المنشقين وانتقل منها إلى .



وعاد قبل أسبوعين ليقتل فيها ..



من له مصلحة… pic.twitter.com/v8GUe84xCD — عبدالعزيز كركدان (@abduilaziz_) March 12, 2025 Advertisement

كشف سفان، نجل السوري المنشق نور اللباد تفاصيل الليلة التي اغتيل فيها والده وعمه أول أمس بمدينة الصنمين شمال درعا.وأوضح اللباد في تصريحات أن والده كان في منزل عمه بحي المجبل، حين اقتحم مسلحان البيت وأطلقا النار عليهما.فيما كان شخص آخر ينتظرهما على دراجة نارية المنزل، وفق ما كشفت كاميرات المراقبة. وأكد الشاب أن المسلحين كانوا يعلمون تماما مكان إقامة والده، في إشارة إلى مراقبته.وكشف أن والده كان تلقى العديد من التهديدات عبر "فيسبوك"، كونه ناشطا سياسيا كبيرا في وسفير منشق عن النظام منذ 12 عاما.إلا أن العائلة لم تأخذ تلك التهديدات على محمل الجد، ولم تتصور أن تصل الأمور إلى هذا الحد، وفق قوله.وكشف عن أمنية أبيه التي رافقته لسنوات، ألا وهي أن يزور سوريا، وقريته، ويزور قبر والديه، مشيرا إلى أنه كان منذ وصوله إلى درعا، يزور قبر والديه يوميا، متمنيا أن يموت في مسقط رأسه.هذا وطالب ابن اللباد بالعدل ومحاسبة كل مجرم ارتكب انتهاكات في الصنمين. (روسيا اليوم)