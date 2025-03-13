بعد أن قُتل والده داخل منزله.. هذا ما كشفه نجل السفير السوري المنشق عن عملية الاغتيال

مقتل السفير السوري السابق "نورالدين اللباد "
وشقيقه في منزلهم بدرعا ، بعد قيام مجهولين باقتحام منزلهم وإطلاق النار عليهم بشكلٍ مباشر .
انشق اللباد عن النظام السوري في 2013 وكان من أوائل الدبلوماسيين المنشقين وانتقل منها إلى فرنسا.
وعاد قبل أسبوعين ليقتل فيها ..
من له مصلحة… pic.twitter.com/v8GUe84xCD
— عبدالعزيز كركدان (@abduilaziz_) March 12, 2025
مقتل السفير السوري السابق "نورالدين اللباد "
وشقيقه في منزلهم بدرعا ، بعد قيام مجهولين باقتحام منزلهم وإطلاق النار عليهم بشكلٍ مباشر .
انشق اللباد عن النظام السوري في 2013 وكان من أوائل الدبلوماسيين المنشقين وانتقل منها إلى فرنسا.
وعاد قبل أسبوعين ليقتل فيها ..
من له مصلحة… pic.twitter.com/v8GUe84xCD