اتفاق دمشق وقسد.. بداية مرحلة جديدة للنفط السوري

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قال المتحدث باسم وزارة النفط أحمد السليمان إن هناك "إجراءات ستستغرق بعض الوقت" تمهيداً لاستلام آبار النفط والغاز في مناطق شمال وشرق سوريا، الخاضعة لسيطرة قوات الديمقراطية (قسد)، وذلك وفقاً للاتفاق الذي تم توقيعه في العاصمة دمشق، الاثنين.وفي تصريحات لـ"الشرق"، قال السليمان: "ستكون هناك إجراءات عديدة لاستلام آبار النفط والغاز بعد هذا الاتفاق، والإجراءات قد تكون متتالية لوقت معين، لكن الأهمية ستكون كبيرة جداً بالنسبة للشعب السوري، بالإنتاج المحلي وتوفير المشتقات النفطية محلياً بعيداً عن الاستيراد، وتقليل الاستيراد الخارجي الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار".كانت الرئاسة أعلنت، الاثنين، عن الذي وقعه السوري أحمد الشرع وقائد قوات الديمقراطية مظلوم عبدي، ويقضي بوقف إطلاق النار في السورية، واندماج قوات الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، والتأكيد على أراضي البلاد ورفض التقسيم.وتعول الإدارة الجديدة على حقول النفط الشمالية لزيادة الإنتاج، وتوفير الوقود اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية، إضافة إلى تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج التي تستنزف كثيراً من الموارد الاقتصادية.ولفت المتحدث باسم وزارة النفط إلى أن من السابق لأوانه تحديد حجم الإنتاج المتوقع في حقوق الشمال نظراً لعدم توافر البيانات، وكذلك بسبب الضرر الذي لحق بكثير من آبار النفط والغاز نتيجة التوترات الأمنية، وعدم إجراء الصيانة اللازمة لها على مدى نحو 14 عاماً.وقال: "حالياً بعد وإجراءات استلام الآبار سيكون هناك تقييم شامل للآبار، حالياً لا نستطيع أن نوقف الاستيراد حتى يتم التقييم الشامل للآبار والحقول، وأيضاً إعداد دراسات لتطوير هذه الحقول وصيانتها وإعادتها للعمل بالشكل الطبيعي".وبحسب وزارة النفط السورية، هناك 78 حقل نفط موزعين على السورية، بينها 35 حقلاً تحت سيطرة الحكومة السورية، بينما تسيطر قوات الديمقراطية على 43 حقلاً آخر. (الشرق)