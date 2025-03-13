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عربي-دولي

انتقاد لاذع يطال ترامب.. استخدم كلمة "فلسطينيّ" كإهانة!

Lebanon 24
13-03-2025 | 03:00
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انتقدت جماعات حقوقية بالولايات المتحدة الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، لإشارته إلى السناتور تشاك شومر، العضو الديمقراطي البارز في مجلس الشيوخ، بأنه فلسطيني، وقالت إن الرئيس استخدم هذا المصطلح بغرض إهانته.
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وفي اجتماع بالبيت الأبيض، رد ترامب على سؤال للصحفيين عن سياسة ضرائب الشركات بتعبيره عن الاستياء من إحجام الأعضاء الديمقراطيين بالكونغرس عن دعم أجندته.

وقال ترامب "شومر فلسطيني من وجهة نظري. لقد أصبح فلسطينيا. كان يهوديا في السابق. لم يعد يهوديا. إنه فلسطيني".

 وشومر هو أعلى مسؤول يهودي منتخب في الولايات المتحدة، وليس له أصول فلسطينية.

وقال نهاد عوض، المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "إن استخدام الرئيس ترامب لمصطلح "فلسطيني" كإهانة عنصرية أمر مسيء ويحط من قدر منصبه". (سكاي نيوز)
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