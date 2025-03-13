انتقاد لاذع يطال ترامب.. استخدم كلمة "فلسطينيّ" كإهانة!

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انتقدت جماعات حقوقية بالولايات المتحدة ترامب، الأربعاء، لإشارته إلى السناتور تشاك شومر، العضو الديمقراطي البارز في مجلس الشيوخ، بأنه فلسطيني، وقالت إن استخدم هذا المصطلح بغرض إهانته.وفي بالبيت الأبيض، رد على سؤال للصحفيين عن سياسة ضرائب الشركات بتعبيره عن الاستياء من إحجام الديمقراطيين بالكونغرس عن دعم أجندته."شومر فلسطيني من وجهة نظري. لقد أصبح فلسطينيا. كان يهوديا في . لم يعد يهوديا. إنه فلسطيني".وشومر هو أعلى مسؤول يهودي منتخب في الولايات المتحدة، وليس له أصول فلسطينية.نهاد عوض، المدير التنفيذي لمجلس الأميركية الإسلامية "إن استخدام لمصطلح "فلسطيني" كإهانة عنصرية أمر مسيء ويحط من قدر منصبه". (سكاي نيوز)