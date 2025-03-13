ذكر موقع "The National Interest" الأميركي أن "تركيز إسرائيل يتزايد على التطورات في سوريا. خلال الشهر الماضي، راقب المسؤولون الإسرائيليون عن كثب التطورات في دمشق وجنوب سوريا قرب الحدود الإسرائيلية. في أواخر شباط، صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل تطالب "بنزع السلاح الكامل من جنوب سوريا في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء من قوات النظام الجديد". علاوة على ذلك، صرّح نتنياهو بأن إسرائيل "لن تتسامح مع أي تهديد للدروز في جنوب سوريا". ولتعزيز سياسة إسرائيل، زار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد، إيال زامير، مرتفعات الجولان في 9 آذار. وتولى زامير منصبه في 5 آذار، خلفًا لهرتس هاليفي. ويواجه زامير تحديات معقدة، أبرزها استعادة الثقة بالجيش الإسرائيلي بعد هجوم 7 تشرين الأول 2023، الذي أدى إلى مقتل 1200 إسرائيلي وأسر 240 آخرين. ومع ذلك، فإن زيارته بعد أيام قليلة من توليه قيادة الجيش تُظهر مدى تركيز إسرائيل الدقيق على هذه الحدود الشمالية".
وبحسب الموقع، "التقى زامير برئيس فرقة الجيش الإسرائيلي المسؤولة عن حدود الجولان
مع سوريا، كما زار مواقع الجيش الإسرائيلي على طول ما يسميه الأخير "منطقة الفصل" مع سوريا
. إن هذا الخط هو خط وقف إطلاق النار الذي يعود تاريخه إلى عام 1974، ومع ذلك، فقد توغلت إسرائيل
في منطقة عازلة على طول هذا الخط منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول
الماضي. وأقام الجيش الإسرائيلي مواقع جديدة في المنطقة العازلة وعلى قمة جبل الشيخ، القمة الجبلية التي تطل على جنوب سوريا
وشمال إسرائيل
ولبنان. وسيطرت قواته على الجانب السوري من الجبل في 8 كانون الأول
. واتسمت التحركات الأولى بالهدوء في البداية، وتضمنت ضربات على مخازن عسكرية للنظام السوري السابق، مثل المطارات والمروحيات. لكن أواخر شباط وأوائل آذار
شهدا تحولاً كبيراً في الموقف. فقد نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي في 9 آذار
مع صورة للرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع. وقالت الوزارة: "الجهاديون في البدلات لا يزالون جهاديين. والمجزرة في سوريا
خير دليل على ذلك".
وتابع الموقع، "جاء بيان الوزارة في أعقاب القتال الذي دار في مدينة اللاذقية السورية، والذي أودى بحياة العديد من المدنيين. في الواقع، تحمل عمليات القتل في اللاذقية أبعادًا سياسية ودينية. وقد أدان المسؤولون الإسرائيليون المجزرة وحذروا دمشق من تكرارها ضد الأكراد أو الدروز في سوريا
. وكتب وزير الشتات الإسرائيلي ومكافحة معاداة السامية، عميخاي تشيكلي، أن "إسرائيل ستعمل على حماية الأقلية الدرزية في المناطق القريبة من حدودها، ويجب بذل الجهود للدفاع عن كل الأقليات في سوريا، مع التركيز على الأكراد، من الإبادة الجماعية التي ترتكبها هيئة تحرير الشام"."
وأضاف الموقع، "تُمثل إدانات إسرائيل
لدمشق وقرارها بفرض نزع السلاح في جنوب سوريا
تحديًا محتملًا للشرعية، كما تُظهر استعداد إسرائيل
لاتخاذ موقف أكثر عدوانية. وقد شنت تل أبيب عمليات عسكرية في سوريا
على مر السنين، معظمها سرّي. وخلال الحرب الأهلية السورية، شنّ الجيش الإسرائيلي ضربات متكررة على تهريب الأسلحة الإيرانية إلى البلاد، وتزايدت هذه الضربات على مر السنين مع سعي إيران إلى لعب دور أكبر في سوريا
بعد عام 2015. وأطلق الإسرائيليون على هذه العمليات اسم "الحملة بين الحروب". وعندما سقط نظام الأسد، بدا الأمر بمثابة خبر سار لإسرائيل. فقد سهّل النظام دعم إيران لحزب الله. ولم يكن الأسد قريبًا من إيران فحسب، بل استضاف أيضًا فصائل عسكرية فلسطينية مثل الجهاد الإسلامي الفلسطيني، التي لعبت دورًا في هجوم 7 تشرين الأول
. ومع ذلك، لم يحدث أي تقارب مع السلطات الجديدة في دمشق. وبدلاً من ذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات في جنوب سوريا
استهدفت قواعد سابقة للنظام السوري".
وبحسب الموقع، "تتكون قوات الأمن التابعة للشرع من رجال مسلحين بأسلحة خفيفة ومركبات مدنية كشاحنات البيك أب. باختصار، ليس لديه جيش. وتُظهر الكارثة في اللاذقية مدى افتقاره للسيطرة على قواته، وبعض من يدعمون الحكومة الجديدة هم من المتمردين السوريين السابقين في جنوب سوريا
. وتلقت بعض هذه الفصائل دعمًا ضمنيًا من إسرائيل
والأردن خلال الحرب الأهلية. لذلك، من المرجح أن يكونوا مرنين، في الوقت الحالي، في ما يتعلق بسياسات إسرائيل
الجديدة. وفي الواقع، تبرز أسئلة أوسع: هل ستبذل إسرائيل
المزيد من الجهود لدعم الدروز؟ هل سيطلب الدروز مساعدة إسرائيل
أم سيجدون تسوية مع دمشق، كما يبدو أنه يحدث؟ في حين يقتصر الخطاب الإسرائيلي المُدين للحكومة السورية الجديدة على ما سبق، فمن الواضح أن إسرائيل
تُنمّي سياسة جديدة أكثر قوة في سوريا".