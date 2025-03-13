Advertisement

وبحسب الموقع، "التقى زامير برئيس فرقة الجيش الإسرائيلي المسؤولة عن حدود مع سوريا، كما زار مواقع الجيش الإسرائيلي على طول ما يسميه الأخير "منطقة الفصل" مع . إن هذا الخط هو خط وقف إطلاق النار الذي يعود تاريخه إلى عام 1974، ومع ذلك، فقد توغلت في منطقة عازلة على طول هذا الخط منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الماضي. وأقام الجيش الإسرائيلي مواقع جديدة في المنطقة العازلة وعلى قمة جبل الشيخ، القمة الجبلية التي تطل على جنوب وشمال ولبنان. وسيطرت قواته على الجانب السوري من الجبل في 8 كانون . واتسمت التحركات الأولى بالهدوء في البداية، وتضمنت ضربات على مخازن عسكرية للنظام السوري السابق، مثل المطارات والمروحيات. لكن أواخر شباط وأوائل شهدا تحولاً كبيراً في الموقف. فقد نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي في 9 مع صورة للرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع. وقالت الوزارة: "الجهاديون في البدلات لا يزالون جهاديين. والمجزرة في خير دليل على ذلك".وتابع الموقع، "جاء بيان الوزارة في أعقاب القتال الذي دار في مدينة اللاذقية السورية، والذي أودى بحياة العديد من المدنيين. في الواقع، تحمل عمليات القتل في اللاذقية أبعادًا سياسية ودينية. وقد أدان المسؤولون الإسرائيليون المجزرة وحذروا دمشق من تكرارها ضد الأكراد أو الدروز في . وكتب وزير الشتات الإسرائيلي ومكافحة معاداة السامية، عميخاي تشيكلي، أن "إسرائيل ستعمل على حماية الأقلية الدرزية في المناطق القريبة من حدودها، ويجب بذل الجهود للدفاع عن كل الأقليات في سوريا، مع التركيز على الأكراد، من الإبادة الجماعية التي ترتكبها هيئة تحرير الشام"."وأضاف الموقع، "تُمثل إدانات لدمشق وقرارها بفرض نزع السلاح في جنوب تحديًا محتملًا للشرعية، كما تُظهر استعداد لاتخاذ موقف أكثر عدوانية. وقد شنت تل أبيب عمليات عسكرية في على مر السنين، معظمها سرّي. وخلال الحرب الأهلية السورية، شنّ الجيش الإسرائيلي ضربات متكررة على تهريب الأسلحة الإيرانية إلى البلاد، وتزايدت هذه الضربات على مر السنين مع سعي إيران إلى لعب دور أكبر في بعد عام 2015. وأطلق الإسرائيليون على هذه العمليات اسم "الحملة بين الحروب". وعندما سقط نظام الأسد، بدا الأمر بمثابة خبر سار لإسرائيل. فقد سهّل النظام دعم إيران لحزب الله. ولم يكن الأسد قريبًا من إيران فحسب، بل استضاف أيضًا فصائل عسكرية فلسطينية مثل الجهاد الإسلامي الفلسطيني، التي لعبت دورًا في هجوم 7 تشرين . ومع ذلك، لم يحدث أي تقارب مع السلطات الجديدة في دمشق. وبدلاً من ذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات في جنوب استهدفت قواعد سابقة للنظام السوري".وبحسب الموقع، "تتكون قوات الأمن التابعة للشرع من رجال مسلحين بأسلحة خفيفة ومركبات مدنية كشاحنات البيك أب. باختصار، ليس لديه جيش. وتُظهر الكارثة في اللاذقية مدى افتقاره للسيطرة على قواته، وبعض من يدعمون الحكومة الجديدة هم من المتمردين السوريين السابقين في جنوب . وتلقت بعض هذه الفصائل دعمًا ضمنيًا من والأردن خلال الحرب الأهلية. لذلك، من المرجح أن يكونوا مرنين، في الوقت الحالي، في ما يتعلق بسياسات الجديدة. وفي الواقع، تبرز أسئلة أوسع: هل ستبذل المزيد من الجهود لدعم الدروز؟ هل سيطلب الدروز مساعدة أم سيجدون تسوية مع دمشق، كما يبدو أنه يحدث؟ في حين يقتصر الخطاب الإسرائيلي المُدين للحكومة السورية الجديدة على ما سبق، فمن الواضح أن تُنمّي سياسة جديدة أكثر قوة في سوريا".