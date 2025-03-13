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عربي-دولي

38 هجوماً منذ بداية العام.. تصاعد هجمات داعش في الرقة

Lebanon 24
13-03-2025 | 03:26
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تصاعدت هجمات تنظيم داعش في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، حيث نفذ عناصر التنظيم هجوماً في مدينة الرقة استهدف دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي "الأسايش"؛ ما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين بجروح.
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ويأتي هذا الهجوم في ظل تنامي نشاط خلايا تنظيم "داعش" في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية؛ ما يثير مخاوف من تصاعد موجة العنف في المنطقة.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، نفذت خلايا التنظيم منذ مطلع عام 2025 نحو 38 عملية داخل مناطق سيطرة "قسد"، تنوعت بين هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات.

وأسفرت تلك العمليات عن مقتل 14 شخصاً، بينهم 10 من قوات سوريا الديمقراطية والتشكيلات العسكرية التابعة لها، إضافة إلى 4 عناصر من تنظيم داعش. (ارم)
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