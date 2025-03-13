38 هجوماً منذ بداية العام.. تصاعد هجمات داعش في الرقة

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تصاعدت هجمات تنظيم داعش في مناطق سيطرة قوات الديمقراطية (قسد)، حيث نفذ عناصر التنظيم هجوماً في استهدف دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي "الأسايش"؛ ما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين بجروح.ويأتي هذا الهجوم في ظل تنامي نشاط خلايا تنظيم "داعش" في مناطق نفوذ الذاتية؛ ما يثير مخاوف من تصاعد موجة العنف في المنطقة.ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، نفذت خلايا التنظيم منذ مطلع عام 2025 نحو 38 عملية داخل مناطق سيطرة "قسد"، تنوعت بين هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات.وأسفرت تلك عن مقتل 14 شخصاً، بينهم 10 من قوات الديمقراطية والتشكيلات العسكرية التابعة لها، إضافة إلى 4 عناصر من تنظيم داعش. (ارم)