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إقتصاد

لدعم العملية الانتقالية السّورية.. أوروبا تتيح استخدام أصول النظام السابق المجمدة

Lebanon 24
13-03-2025 | 03:38
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استكمالا للزخم الدولي في مساعدة الإدارة السورية الجديدة، أقر البرلمان الأوروبي مشروع قانون يتيح للسلطات السورية استخدام الأصول السورية المجمدة في عهد النظام السابق لدعم عملية الانتقال السياسي، وإعادة الإعمار.
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وخلال جلسة عقدت أمس الأربعاء في البرلمان الأوروبي، تمت الموافقة على مشروع القرار بأغلبية 462 صوتا، مقابل معارضة 76 صوتا، في حين امتنع 106 أصوات عن التصويت.

وفي حين لم يتطرق مشروع القرار إلى حجم الأصول المالية المجمدة لنظام الأسد لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، طلب أعضاء البرلمان الأوروبي من دول التكتل التحقيق في استخدام الأصول المجمدة لنظام الأسد لتمويل إعادة الإعمار وتأهيل وتعويض الضحايا.

وفي بيان له، دعا البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء إلى دعم الإدارة السورية الجديدة في إعادة بناء قطاعات الطاقة والوصول إلى المياه والصحة والتعليم، ودعم انتقال سياسي بقيادة سورية من أجل توحيد البلاد وإعادة بنائها. (روسيا اليوم)
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