لدعم العملية الانتقالية السّورية.. أوروبا تتيح استخدام أصول النظام السابق المجمدة

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استكمالا للزخم الدولي في مساعدة الجديدة، أقر البرلمان الأوروبي مشروع قانون يتيح للسلطات استخدام الأصول المجمدة في عهد النظام لدعم عملية الانتقال السياسي، وإعادة الإعمار.وخلال جلسة عقدت أمس الأربعاء في البرلمان الأوروبي، تمت الموافقة على مشروع القرار بأغلبية 462 صوتا، مقابل معارضة 76 صوتا، امتنع 106 أصوات عن التصويت.وفي حين لم يتطرق مشروع القرار إلى حجم الأصول المجمدة لنظام لدى في الاتحاد الأوروبي، طلب أعضاء البرلمان الأوروبي من دول التكتل التحقيق في استخدام الأصول المجمدة لنظام لتمويل الإعمار وتأهيل وتعويض .وفي بيان له، دعا البرلمان الأوروبي إلى دعم الجديدة في بناء قطاعات الطاقة والوصول إلى المياه والصحة والتعليم، ودعم انتقال سياسي بقيادة سورية من أجل توحيد البلاد وإعادة بنائها. (روسيا اليوم)