"لا نسعى للحرب".. عراقجي: لن ندخل في محادثات مباشرة مع واشنطن وسط التهديدات

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أكد عباس عراقجي أن إيران لن تدخل في مباشرة مع الولايات إلا عندما تضمن مصالحها القومية، وبعيدا عن الضغوط والتهديدات.عراقجي: لن ندخل في مباشرة مع وسط التهديدات والضغوطوأضاف عراقجي في تصريحات لصحيفة إيران: "طهران لن تفاوض تحت الضغط لأن مثل هذه المفاوضات لن تحقق مطالبها".وشدد على أن "استراتيجة إيران لمواجهة سياسة الضغط هي القصوى".إلى أن الأوروبيين لعبوا سابقا دور الوسيط مع الولايات ويمكنهم أن يفعلوا ذلك مجددا.وحذر المرشد الأعلى علي خامنئي، في كلمته خلال فعالية أمس الأربعاء، من دعوة الولايات للتفاوض واصفا إيها بالـ"خداع"، موضحا أن التفاوض معها لن يحل أي مشكلة، ولن ترفع .كما أكد خامنئي أن إيران لا تسعى إلى الحرب، لكن إذا ارتكب الأميركيون وعملاؤهم أي خطأ، فسيكون ردنا حازما وحتميا، والخاسر الأكبر سيكون أميركا".وفي وقت سابق، قال ترامب إنه حذر طهران في رسالة من أنها قد تواجه عملا عسكريا ما لم توافق على المحادثات بشأن اتفاق نووي، مشيرا إلى أنه يريد التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران لمنعها من تطوير برنامجها النووي بشكل .وأضاف ترامب أنه عرض على طهران فرصة للتفاوض أو المخاطرة باستهداف برنامجها النووي