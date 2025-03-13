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عربي-دولي

"لا نسعى للحرب".. عراقجي: لن ندخل في محادثات مباشرة مع واشنطن وسط التهديدات

Lebanon 24
13-03-2025 | 03:40
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أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران لن تدخل في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة إلا عندما تضمن مصالحها القومية، وبعيدا عن الضغوط والتهديدات.
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عراقجي: لن ندخل في محادثات مباشرة مع واشنطن وسط التهديدات والضغوط
وأضاف عراقجي في تصريحات لصحيفة إيران: "طهران لن تفاوض تحت الضغط الأقصى لأن مثل هذه المفاوضات لن تحقق مطالبها".

وشدد على أن "استراتيجة إيران لمواجهة سياسة الضغط الأقصى هي المقاومة القصوى".

ولفت إلى أن الأوروبيين لعبوا سابقا دور الوسيط مع الولايات المتحدة ويمكنهم أن يفعلوا ذلك مجددا.

وحذر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في كلمته خلال فعالية أمس الأربعاء، من دعوة الولايات المتحدة للتفاوض واصفا إيها بالـ"خداع"،  موضحا أن التفاوض معها لن يحل أي مشكلة، ولن ترفع العقوبات.

كما أكد خامنئي أن إيران لا تسعى إلى الحرب، لكن إذا ارتكب الأميركيون وعملاؤهم أي خطأ، فسيكون ردنا حازما وحتميا، والخاسر الأكبر سيكون أميركا".

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه حذر طهران في رسالة من أنها قد تواجه عملا عسكريا ما لم توافق على المحادثات بشأن اتفاق نووي، مشيرا إلى أنه يريد التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران لمنعها من تطوير برنامجها النووي بشكل أكبر.

وأضاف ترامب أنه عرض على طهران فرصة للتفاوض أو المخاطرة باستهداف برنامجها النووي
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