وثيقة "سرية" تنصح بوتين بإضعاف موقف أميركا التفاوضي بشأن اتفاق السلام مع أوكرانيا

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قدمت "وثيقة سرية" نصيحة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإضعاف موقف التفاوضي بشأن الأوكراني من خلال تأجيج التوترات بين أميركا وبقية دول .وتلعب حاليا دور الوسيط بين أوكرانيا وروسيا، حيث كشف الأميركي دونالد أن مبعوثين أميركيين توجهوا إلى موسكو لعرض خطة محتملة لوقف إطلاق النار على الكرملين.ولم تقبل حتى الآن هذا الاقتراح، الذي ينص على مضي أوكرانيا وروسيا قدما في وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما.لكن وثائق من أبحاث نافذ مرتبط بالكرملين، حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست"، تشير إلى أن تعمل على تقويض منذ فبراير على الأقل.ويبدو أن بعض التدابير الواردة في الوثيقة، التي ورد أنها كتبها أبحاث نافذ مقره موسكو قبل أسبوع من بدء محادثات بين وروسيا في المملكة العربية السعودية أواخر فبراير، قد أخذتها الدولة الروسية على محمل الجد.وتوضح الوثيقة، التي كُتبت للجهاز الخامس التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وهو القسم المسؤول عن العمليات في أوكرانيا، سبل تعزيز مكانة من خلال تأجيج التوترات بين والصين والاتحاد الأوروبي.في 25 شباط، انحازت مرتين إلى في تصويت الأمم المتحدة، في تراجع صارخ عن سياستها الخارجية.كانت المرة الأولى في الجمعية العامة حيث عارضت قرارا أوروبيا يدين تصرفات موسكو ويؤكد على وحدة أراضي أوكرانيا.أما الاجتماع الثاني فكان في مجلس الأمن، حيث صاغت وصوّتت على قرار يدعو إلى إنهاء الغزو الروسي دون انتقاد .وتنص وثيقة الأبحاث أيضا على أنه في الوقت الذي يجري فيه هذا، ينبغي على العمل على "التفكيك الكامل" للحكومة الأوكرانية الحالية.وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الوثيقة ذكرت أيضا أن على الكرملين رفض خطط نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا، كما اقترح الكثيرون في أوروبا، لأنها ستكون تحت "تأثير غربي كبير".وفي الوقت نفسه، وصفت الوثيقة خطط لمواصلة تسليح أوكرانيا بأنها "غير مقبولة إطلاقا".ورفضت الوثيقة خطط الأولية للتوصل إلى سلام في أوكرانيا خلال 100 يوم، ووصفتها بأنها "مستحيلة التحقيق"، وأشارت إلى أن "لا يمكن أن يتحقق قبل عام 2026".وقال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز"، الخميس، إن قدمت للولايات المتحدة قائمة مطالب للموافقة على ينهي حربها على أوكرانيا ويعيد ضبط العلاقات مع .ولم تتضح بعد مطالب على وجه الدقة، أو ما إذا كانت مستعدة للدخول في محادثات سلام مع كييف قبل قبولها.وذكر المصدران أن مسؤولين روسا وأميركيين ناقشوا الشروط خلال محادثات حضورية وافتراضية على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية.(سكاي نيوز)