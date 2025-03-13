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عربي-دولي

بعد تراجع ترامب عن مواقفه بشأن غزة.. إليكم أوّل تعليق مصري

Lebanon 24
13-03-2025 | 04:10
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ثمنت القاهرة تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطته السابقة حول غزة وتهجير سكانها إلى دول مجاورة.
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واعتبرت في أول تعليق لها على هذا التراجع أن موقف ترامب بشأن القطاع الفلسطيني يعكس تفهما لتجنب تفاقم الوضع الإنساني.

كما أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الخميس أنها تدعم جميع المبادرات الجادة لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، مشددة على ضرورة العمل على إيجاد حلول عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية.

إلى ذلك، دعت كافة الأطراف الدولية والإقليمية إلى تكثيف الجهود لدفع عملية التسوية السلمية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة. (العربية)

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