بعد تراجع ترامب عن مواقفه بشأن غزة.. إليكم أوّل تعليق مصري

ثمنت القاهرة تراجع الأميركي دونالد عن خطته السابقة حول غزة وتهجير سكانها إلى دول مجاورة.

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واعتبرت في أول تعليق لها على هذا التراجع أن موقف بشأن القطاع الفلسطيني يعكس تفهما لتجنب تفاقم الوضع الإنساني.



كما أكدت في بيان اليوم الخميس أنها تدعم المبادرات الجادة لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، مشددة على ضرورة على إيجاد حلول عادلة ومستدامة للقضية .



إلى ذلك، دعت كافة الدولية والإقليمية إلى تكثيف الجهود لدفع عملية التسوية السلمية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة. (العربية)