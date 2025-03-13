مؤسس "لواء درع الساحل" مقداد فتيحة يطل مجددا ويُهدد الإدارة السورية الجديدة: "أعذر من أنذر" (فيديو)

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أطل الضابط في جيش ومؤسس "لواء درع الساحل"، مقداد فتيحة، في مقطع مصور يهدد من خلاله سلطات الجديدة بما وصفه "المرحلة الثانية من المعركة".فتيحة: "إلى حكومة الأمر الواقع، لقد اعتديتم على أرضنا وأهلنا، قتلنا منكم أكثر من 1000 خلال ساعات بعد هجومكم على قرية الدالي، لكنكم عجزتم عن مواجهتنا، فاتجهتم نحو النساء والأطفال وحرقتم المنازل".وأضاف: "لدينا من الأسرى الكثير، وهم في حوزتي شخصيا، إذا لم تنسحبوا من القرى وتتوقفوا عن المجازر والانتهاكات فإنني سأتعامل بطريقة أخرى مع الأسرى، وسندخلكم في المرحلة الثانية من المعركة، سنفخخ الطرقات، وسندخل مقاتلينا بينكم بالأسلحة الصامتة، وقد أعذر من أنذر".