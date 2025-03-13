Advertisement

عربي-دولي

مؤسس "لواء درع الساحل" مقداد فتيحة يطل مجددا ويُهدد الإدارة السورية الجديدة: "أعذر من أنذر" (فيديو)

Lebanon 24
13-03-2025 | 04:49
A-
A+
Doc-P-1332732-638774602573991684.jpg
Doc-P-1332732-638774602573991684.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطل الضابط في جيش الرئيس السابق بشار الأسد ومؤسس "لواء درع الساحل"، مقداد فتيحة، في مقطع مصور يهدد من خلاله سلطات الإدارة السورية الجديدة بما وصفه "المرحلة الثانية من المعركة".
Advertisement

وقال فتيحة: "إلى حكومة الأمر الواقع، لقد اعتديتم على أرضنا وأهلنا، قتلنا منكم أكثر من 1000 خلال ساعات بعد هجومكم على قرية الدالي، لكنكم عجزتم عن مواجهتنا، فاتجهتم نحو النساء والأطفال وحرقتم المنازل".

وأضاف: "لدينا من الأسرى الكثير، وهم في حوزتي شخصيا، إذا لم تنسحبوا من القرى وتتوقفوا عن المجازر والانتهاكات فإنني سأتعامل بطريقة أخرى مع الأسرى، وسندخلكم في المرحلة الثانية من المعركة، سنفخخ الطرقات، وسندخل مقاتلينا بينكم بالأسلحة الصامتة، وقد أعذر من أنذر".
 
 
 
 
 
وعاد فتيحة للظهور في شهر شباط الماضي معلنا تشكيل "لواء درع الساحل" الذي كونه من بقايا القوات الخاصة للجيش السوري المنحل، وتوعد الإدارة السورية الجديدة.

واعتمد فتيحة في خطاباته على استثارة الطائفة العلوية ودعاهم للاحتفاظ بأسلحتهم والانضمام إليه.(سكاي نيوز)

مواضيع ذات صلة
خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence"
lebanon 24
13/03/2025 13:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب "يتقرب" من "المستقبل"
lebanon 24
13/03/2025 13:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا "أُخرج" التكتل "الوطني المستقلّ" من الحكومة
lebanon 24
13/03/2025 13:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس تدعو الى "تظاهرات تضامنية" لثلاثة أيام ضد خطط "التهجير" من غزة
lebanon 24
13/03/2025 13:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

فيديو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:42 | 2025-03-13
07:15 | 2025-03-13
07:00 | 2025-03-13
06:30 | 2025-03-13
06:08 | 2025-03-13
05:50 | 2025-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24