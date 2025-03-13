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عربي-دولي
مؤسس "لواء درع الساحل" مقداد فتيحة يطل مجددا ويُهدد الإدارة السورية الجديدة: "أعذر من أنذر" (فيديو)
Lebanon 24
13-03-2025
|
04:49
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أطل الضابط في جيش
الرئيس
السابق
بشار
الأسد
ومؤسس "لواء درع الساحل"، مقداد فتيحة، في مقطع مصور يهدد من خلاله سلطات
الإدارة
السورية
الجديدة بما وصفه "المرحلة الثانية من المعركة".
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وقال
فتيحة: "إلى حكومة الأمر الواقع، لقد اعتديتم على أرضنا وأهلنا، قتلنا منكم أكثر من 1000 خلال ساعات بعد هجومكم على قرية الدالي، لكنكم عجزتم عن مواجهتنا، فاتجهتم نحو النساء والأطفال وحرقتم المنازل".
وأضاف: "لدينا من الأسرى الكثير، وهم في حوزتي شخصيا، إذا لم تنسحبوا من القرى وتتوقفوا عن المجازر والانتهاكات فإنني سأتعامل بطريقة أخرى مع الأسرى، وسندخلكم في المرحلة الثانية من المعركة، سنفخخ الطرقات، وسندخل مقاتلينا بينكم بالأسلحة الصامتة، وقد أعذر من أنذر".
وعاد فتيحة للظهور في شهر شباط الماضي معلنا تشكيل "لواء درع الساحل" الذي كونه من بقايا القوات الخاصة للجيش السوري المنحل، وتوعد
الإدارة
السورية
الجديدة.
واعتمد فتيحة في خطاباته على استثارة الطائفة العلوية ودعاهم للاحتفاظ بأسلحتهم والانضمام إليه.(سكاي نيوز)
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