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بالطائرات الحربيّة... وزير إسرائيليّ يُهدّد أحمد الشرع

Lebanon 24
13-03-2025 | 08:17
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وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس رسالة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع ووصفه بـ"زعيم الجماعة الإسلامية المتطرفة" الذي سيجد الطائرات تحلق في سماء بلاده وتهاجم الأهداف الإرهابية فيها.
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وجاءت تصريحات كاتس في أعقاب الهجوم الذي شنته الطائرات الإسرائيلية اليوم الخميس على منطقة "مشروع دمر" في العاصمة السورية دمشق واستهدفت قياديا في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية.

وقال كاتس: "أينما يتم تنظيم نشاط إرهابي ضد إسرائيل، سيجد زعيم الجماعة الإسلامية المتطرفة طائرات سلاح الجو تحلق في السماء وتهاجم الأهداف الإرهابية". (روسيا اليوم)
 
 
 
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