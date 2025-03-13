بالطائرات الحربيّة... وزير إسرائيليّ يُهدّد أحمد الشرع

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وجّه وزير الدفاع يسرائيل كاتس رسالة إلى السوري أحمد ووصفه بـ"زعيم الجماعة الإسلامية المتطرفة" الذي سيجد الطائرات تحلق في بلاده وتهاجم الأهداف الإرهابية فيها.وجاءت تصريحات كاتس في أعقاب الهجوم الذي شنته الطائرات الإسرائيلية اليوم الخميس على منطقة "مشروع دمر" في العاصمة واستهدفت قياديا في حركة "الجهاد الإسلامي" .كاتس: "أينما يتم تنظيم نشاط إرهابي ضد إسرائيل، سيجد زعيم الجماعة الإسلامية المتطرفة طائرات سلاح الجو تحلق في السماء وتهاجم الأهداف الإرهابية". (روسيا اليوم)