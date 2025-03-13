شيخ عقل الدروز في سوريا: نحن في مرحلة نكون أو لا نكون

قال شيخ عقل في الهجري: "سنذهب باتجاه ما هو مناسب للطائفة".

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وأضاف خلال لقاء محلي في السويداء: "لا وفاق ولا توافق مع السلطات في دمشق".

وتابع قائلاً: "نحن في مرحلة نكون أو لا نكون".