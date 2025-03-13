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شيخ عقل الدروز في سوريا: نحن في مرحلة نكون أو لا نكون

Lebanon 24
13-03-2025 | 08:27
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قال شيخ عقل الدروز في سوريا حكمت الهجري: "سنذهب باتجاه ما هو مناسب للطائفة".
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وأضاف خلال لقاء محلي في السويداء: "لا وفاق ولا توافق مع السلطات في دمشق".
 
وتابع قائلاً: "نحن في مرحلة نكون أو لا نكون".
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