بالفيديو... شاهدوا لحظة إستهداف إسرائيل للعاصمة دمشق

#عاجل 🔴 أغارت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل على مقر قيادة أرهابي تابع لتنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني في منطقة دمشق والذي أستخدم لتخطيط وإدارة أنشطة إرهابية للتنظيم.
⭕️جيش الدفاع لن يسمح للمنظمات الإرهابية التموضع داخل سوريا والعمل ضد دولة إسرائيل وسيعمل بقوة ضد كل محاولة… pic.twitter.com/xvNwJWsHrQ
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 13, 2025
#عاجل 🔴 أغارت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل على مقر قيادة أرهابي تابع لتنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني في منطقة دمشق والذي أستخدم لتخطيط وإدارة أنشطة إرهابية للتنظيم.
⭕️جيش الدفاع لن يسمح للمنظمات الإرهابية التموضع داخل سوريا والعمل ضد دولة إسرائيل وسيعمل بقوة ضد كل محاولة… pic.twitter.com/xvNwJWsHrQ