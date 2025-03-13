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بالفيديو... شاهدوا لحظة إستهداف إسرائيل للعاصمة دمشق

Lebanon 24
13-03-2025 | 08:31
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نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي فيديو عبر حسابه على "إكس"، للحظة إستهداف طائرة حربيّة إسرائيليّة لمقرّ قيادة تابع للجهاد الإسلامي الفلسطيني في منطقة دمشق.
 
 
وزعم أدرعي أنّ "المقرّ استخدم لتخطيط وإدارة أنشطة إرهابية". 


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