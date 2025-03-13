بالفيديو... شاهدوا لحظة إستهداف إسرائيل للعاصمة دمشق

#عاجل 🔴 أغارت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل على مقر قيادة أرهابي تابع لتنظيم الإسلامي الفلسطيني في منطقة والذي أستخدم لتخطيط وإدارة أنشطة إرهابية للتنظيم.



⭕️جيش الدفاع لن يسمح للمنظمات الإرهابية التموضع داخل والعمل ضد دولة وسيعمل بقوة ضد كل محاولة… pic.twitter.com/xvNwJWsHrQ