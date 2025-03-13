"من حقهم أن نساعدهم".. مساعدات غذائية من إسرائيل لدروز سوريا (صور)

Advertisement

أعلنت الإسرائيلية، أنها قامت بتسليم 10 آلاف طرد من المساعدات الإنسانية للدروز في سوريا، بتوجيه من الوزير جدعون ساعر.ووفق بيان للوزارة نقلته صحيفة "معاريف" العبرية، "تحتوي الطرود على مواد غذائية أساسية، مثل الزيت والملح والدقيق والسكر والأرز. وتم نقل معظم الطرود إلى "جبل الدروز" في السويداء، وتم نقل بعضها إلى تجمعات درزية بالقرب من الحدود".ساعر بهذه المناسبة: "لدينا تحالف شجاع مع إخواننا الدروز.. ومن حقهم أن نساعدهم"، مضيفا: "في منطقة سنكون فيها دائما أقلية من الضروري والحق أن نساعد الأقليات الأخرى."وتم تنفيذ توزيع المساعدات بالتنسيق والتعاون مع الطائفة الدرزية بإسرائيل الشيخ موفق طريف، وبالتعاون مع الديني الدرزي، والجيش الإسرائيلي، وجهات أخرى في المنطقة، وفق .ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، دأبت على استمالة الدروز في سوريا، وأعلنت صراحة مرارا وتكرارا استعدادها للدفاع عنهم.ويوم الاثنين، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر في تصريح للصحفيين إن "مستعدة، إذا لزم الأمر، للدفاع عن الدروز"، دون أن يقدم تفاصيل عن كيفية ذلك، وذلك على خلفية أحداث العنف الذي شهدها الساحل السوري مؤخرا. (ارم نيوز)