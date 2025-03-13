25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
19
o
زحلة
22
o
بعلبك
4
o
بشري
24
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
3 دول عربية تتجه لخفض أسعار الوقود لديها
Lebanon 24
13-03-2025
|
09:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت منصة "الطاقة" أن أسعار البنزين والديزل في كل من الإمارات والأردن وقطر قد تنخفض بحلول مطلع الشهر المقبل، في ظل تراجع أسعار
النفط
خلال شهر
آذار
الجاري.
Advertisement
وأوضحت المنصة أن "انخفاض سعر برميل
النفط
عالميا ألقى بظلاله على أسعار الوقود في عدد كبير من الدول، إذ تراجعت الأسعار بعد إعلان مجموعة
الدول
الـ8
الأعضاء
في
تحالف
"أوبك+"، التخلي عن الخفض الطوعي لإنتاج
النفط
تدريجيا،
بداية
من شهر
نيسان
المقبل".
وأفادت بأن ارتفاع أسعار الوقود في مصر، ربما يأتي بقرار من لجنة التسعير التلقائي للمشتقات البترولية، حيث يفترض أن تعقد اجتماعها الجديد بنهاية الشهر المقبل، بناء على
التزام
القاهرة بتأجيل انعقاد اللجنة 6 أشهر، وذلك في 18 تشرين
الأول
2024. (سبوتنيك)
مواضيع ذات صلة
مسؤول عربي رفيع لسكاي نيوز عربية: الخطة التي تم اعتمادها في القمة العربية تمثّل إطارا شاملا لإعادة الإعمار والتعافي المبكر في قطاع غزة
Lebanon 24
مسؤول عربي رفيع لسكاي نيوز عربية: الخطة التي تم اعتمادها في القمة العربية تمثّل إطارا شاملا لإعادة الإعمار والتعافي المبكر في قطاع غزة
13/03/2025 17:31:36
13/03/2025 17:31:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول عربي رفيع لسكاي نيوز عربية: الخطة التي تم اعتمادها في القمة العربية تمثّل إطارا شاملا لإعادة الإعمار والتعافي المبكر في قطاع غزة
Lebanon 24
مسؤول عربي رفيع لسكاي نيوز عربية: الخطة التي تم اعتمادها في القمة العربية تمثّل إطارا شاملا لإعادة الإعمار والتعافي المبكر في قطاع غزة
13/03/2025 17:31:36
13/03/2025 17:31:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إشادة عربية بكلمة رئيس الجمهورية في قمة القاهرة
Lebanon 24
إشادة عربية بكلمة رئيس الجمهورية في قمة القاهرة
13/03/2025 17:31:36
13/03/2025 17:31:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: أنا لبناني وعربي ولبنان عاد إلى شرعيتيه الميثاقية والعربية
Lebanon 24
الرئيس عون: أنا لبناني وعربي ولبنان عاد إلى شرعيتيه الميثاقية والعربية
13/03/2025 17:31:36
13/03/2025 17:31:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
قد يعجبك أيضاً
أجسام مضيئة تُثير الجدل في بلدٍ عربيّ... هذه طبيعتها
Lebanon 24
أجسام مضيئة تُثير الجدل في بلدٍ عربيّ... هذه طبيعتها
11:11 | 2025-03-13
13/03/2025 11:11:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"National Interest" يكشف: هذا ما الذي تريده إسرائيل من سوريا
Lebanon 24
تقرير لـ"National Interest" يكشف: هذا ما الذي تريده إسرائيل من سوريا
11:01 | 2025-03-13
13/03/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يتحدث عن العمليّات العسكريّة في لبنان: اغتلنا نصرالله
Lebanon 24
نتنياهو يتحدث عن العمليّات العسكريّة في لبنان: اغتلنا نصرالله
10:37 | 2025-03-13
13/03/2025 10:37:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق لحركة "الجهاد" على "غارة دمشق": زياد النخالة كان يُقيم في المنزل المُستهدف
Lebanon 24
أوّل تعليق لحركة "الجهاد" على "غارة دمشق": زياد النخالة كان يُقيم في المنزل المُستهدف
10:29 | 2025-03-13
13/03/2025 10:29:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من قوة "سوخوي-35" الروسيّة.. هذه قدراتها
Lebanon 24
تحذير من قوة "سوخوي-35" الروسيّة.. هذه قدراتها
10:00 | 2025-03-13
13/03/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو.. شارع يجمع علم "القوات اللبنانية" وصورة قياديّ إيراني!
Lebanon 24
بالفيديو.. شارع يجمع علم "القوات اللبنانية" وصورة قياديّ إيراني!
14:49 | 2025-03-12
12/03/2025 02:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مصير شهادة "البريفيه".. هذا ما كشفته وزيرة التربية
Lebanon 24
عن مصير شهادة "البريفيه".. هذا ما كشفته وزيرة التربية
17:10 | 2025-03-12
12/03/2025 05:10:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما لاحظه مواطنون في بيروت اليوم
Lebanon 24
هذا ما لاحظه مواطنون في بيروت اليوم
11:35 | 2025-03-12
12/03/2025 11:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل: فنانة لبنانية أشهرت إسلامها في ايران: اقتنعت بالقرآن (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل: فنانة لبنانية أشهرت إسلامها في ايران: اقتنعت بالقرآن (فيديو)
02:53 | 2025-03-13
13/03/2025 02:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 11 عامًا من زواجها.. هل النجمة التركية بيرين سات حامل؟
Lebanon 24
بعد 11 عامًا من زواجها.. هل النجمة التركية بيرين سات حامل؟
12:40 | 2025-03-12
12/03/2025 12:40:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:11 | 2025-03-13
أجسام مضيئة تُثير الجدل في بلدٍ عربيّ... هذه طبيعتها
11:01 | 2025-03-13
تقرير لـ"National Interest" يكشف: هذا ما الذي تريده إسرائيل من سوريا
10:37 | 2025-03-13
نتنياهو يتحدث عن العمليّات العسكريّة في لبنان: اغتلنا نصرالله
10:29 | 2025-03-13
أوّل تعليق لحركة "الجهاد" على "غارة دمشق": زياد النخالة كان يُقيم في المنزل المُستهدف
10:00 | 2025-03-13
تحذير من قوة "سوخوي-35" الروسيّة.. هذه قدراتها
09:46 | 2025-03-13
بالصورة... ضبط شحنة أسلحة لـ"حزب الله" في سوريا
فيديو
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
Lebanon 24
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
05:00 | 2025-03-12
13/03/2025 17:31:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
00:20 | 2025-03-12
13/03/2025 17:31:36
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
16:27 | 2025-03-11
13/03/2025 17:31:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24