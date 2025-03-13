3 دول عربية تتجه لخفض أسعار الوقود لديها

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وأوضحت المنصة أن "انخفاض سعر برميل عالميا ألقى بظلاله على أسعار الوقود في عدد كبير من الدول، إذ تراجعت الأسعار بعد إعلان مجموعة الـ8 في "أوبك+"، التخلي عن الخفض الطوعي لإنتاج تدريجيا، من شهر المقبل". ذكرت منصة "الطاقة" أن أسعار البنزين والديزل في كل من الإمارات والأردن وقطر قد تنخفض بحلول مطلع الشهر المقبل، في ظل تراجع أسعار خلال شهر الجاري.وأوضحت المنصة أن "انخفاض سعر برميل عالميا ألقى بظلاله على أسعار الوقود في عدد كبير من الدول، إذ تراجعت الأسعار بعد إعلان مجموعة الـ8 في "أوبك+"، التخلي عن الخفض الطوعي لإنتاج تدريجيا، من شهر المقبل".

وأفادت بأن ارتفاع أسعار الوقود في مصر، ربما يأتي بقرار من لجنة التسعير التلقائي للمشتقات البترولية، حيث يفترض أن تعقد اجتماعها الجديد بنهاية الشهر المقبل، بناء على القاهرة بتأجيل انعقاد اللجنة 6 أشهر، وذلك في 18 تشرين 2024. (سبوتنيك)