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إقتصاد

3 دول عربية تتجه لخفض أسعار الوقود لديها

Lebanon 24
13-03-2025 | 09:17
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ذكرت منصة "الطاقة" أن أسعار البنزين والديزل في كل من الإمارات والأردن وقطر قد تنخفض بحلول مطلع الشهر المقبل، في ظل تراجع أسعار النفط خلال شهر آذار الجاري.
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وأوضحت المنصة أن "انخفاض سعر برميل النفط عالميا ألقى بظلاله على أسعار الوقود في عدد كبير من الدول، إذ تراجعت الأسعار بعد إعلان مجموعة الدول الـ8 الأعضاء في تحالف "أوبك+"، التخلي عن الخفض الطوعي لإنتاج النفط تدريجيا، بداية من شهر نيسان المقبل".
وأفادت بأن ارتفاع أسعار الوقود في مصر، ربما يأتي بقرار من لجنة التسعير التلقائي للمشتقات البترولية، حيث يفترض أن تعقد اجتماعها الجديد بنهاية الشهر المقبل، بناء على التزام القاهرة بتأجيل انعقاد اللجنة 6 أشهر، وذلك في 18 تشرين الأول 2024. (سبوتنيك)
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