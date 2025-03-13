نتنياهو يزور المجر قريبًا وسط تعهدات بعدم تنفيذ مذكرة اعتقاله

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أعلن مكتب الوزراء المجري، فيكتور أوربان، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الوزراء بنيامين سيصل إلى المجر في زيارة رسمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك قبل عيد الفصح.وكان أوربان قد وجّه دعوة رسمية لنتنياهو في تشرين الثاني الماضي لزيارة بودابست، مؤكدًا في الوقت ذاته بلاده بعدم تنفيذ مذكرة الاعتقال التي أصدرتها الجنائية الدولية بحقه قبل ذلك بيوم واحد.يُذكر أن الجنائية الدولية أصدرت في 21 تشرين الثاني الماضي مذكرتي اعتقال دوليتين بحق كلٍّ من ووزير الدفاع السابق، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك على خلفية الحرب المستمرة على غزة منذ أكثر من عام. (ارم نيوز)