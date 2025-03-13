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عربي-دولي

نتنياهو يزور المجر قريبًا وسط تعهدات بعدم تنفيذ مذكرة اعتقاله

Lebanon 24
13-03-2025 | 09:04
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أعلن رئيس مكتب رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيصل إلى المجر في زيارة رسمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك قبل عيد الفصح.  
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وكان أوربان قد وجّه دعوة رسمية لنتنياهو في تشرين الثاني الماضي لزيارة بودابست، مؤكدًا في الوقت ذاته التزام بلاده بعدم تنفيذ مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه قبل ذلك بيوم واحد.  

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 تشرين الثاني الماضي مذكرتي اعتقال دوليتين بحق كلٍّ من نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك على خلفية الحرب المستمرة على غزة منذ أكثر من عام. (ارم نيوز)
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