أوّل تعليق لحركة "الجهاد" على "غارة دمشق": زياد النخالة كان يُقيم في المنزل المُستهدف

قال مسؤول في حركة الجهاد، إن المنزل المستهدف في كان يقيم فيه النخالة سابقاً.

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كما أضاف أنّ "المنزل المستهدف مهجور ولا يوجد فيه قيادات من الحركة". (العربية)