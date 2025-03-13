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عربي-دولي

أوّل تعليق لحركة "الجهاد" على "غارة دمشق": زياد النخالة كان يُقيم في المنزل المُستهدف

Lebanon 24
13-03-2025 | 10:29
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قال مسؤول في حركة الجهاد، إن المنزل المستهدف في سوريا كان يقيم فيه زياد النخالة سابقاً.
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كما أضاف أنّ "المنزل المستهدف مهجور ولا يوجد فيه قيادات من الحركة". (العربية)
 
 
 
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