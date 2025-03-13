23
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
20
o
بعلبك
4
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أوّل تعليق لحركة "الجهاد" على "غارة دمشق": زياد النخالة كان يُقيم في المنزل المُستهدف
Lebanon 24
13-03-2025
|
10:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مسؤول في حركة الجهاد، إن المنزل المستهدف في
سوريا
كان يقيم فيه
زياد
النخالة سابقاً.
Advertisement
كما أضاف أنّ "المنزل المستهدف مهجور ولا يوجد فيه قيادات من الحركة". (العربية)
مواضيع ذات صلة
خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence"
Lebanon 24
خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence"
13/03/2025 19:20:18
13/03/2025 19:20:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"إكس" تتيح توجيه أسئلة إلى روبوت الدردشة "غروك"
Lebanon 24
"إكس" تتيح توجيه أسئلة إلى روبوت الدردشة "غروك"
13/03/2025 19:20:18
13/03/2025 19:20:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إلهام شاهين ترد على انتقاد "اعتماد" في "سيد الناس"
Lebanon 24
إلهام شاهين ترد على انتقاد "اعتماد" في "سيد الناس"
13/03/2025 19:20:18
13/03/2025 19:20:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الـ"The Telegraph": هكذا يمكن لأوكرانيا المسلحة نوويا أن تصبح "إسرائيل أوروبا"
Lebanon 24
الـ"The Telegraph": هكذا يمكن لأوكرانيا المسلحة نوويا أن تصبح "إسرائيل أوروبا"
13/03/2025 19:20:18
13/03/2025 19:20:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
دون قصد.. هل يحقق ترامب "حلم الصين" بتفكيك الغرب؟
Lebanon 24
دون قصد.. هل يحقق ترامب "حلم الصين" بتفكيك الغرب؟
13:00 | 2025-03-13
13/03/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سوريا المقسّمة".. أقرب من أي وقت مضى
Lebanon 24
"سوريا المقسّمة".. أقرب من أي وقت مضى
13:00 | 2025-03-13
13/03/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كاشفًا تفاصيل مفاجئة عن أحداث الساحل… رسالة من محافظ اللاذقية للنازحين
Lebanon 24
كاشفًا تفاصيل مفاجئة عن أحداث الساحل… رسالة من محافظ اللاذقية للنازحين
12:56 | 2025-03-13
13/03/2025 12:56:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس سوريا الديمقراطية: الشرع يكرر ما كان يفعله الأسد
Lebanon 24
مجلس سوريا الديمقراطية: الشرع يكرر ما كان يفعله الأسد
12:50 | 2025-03-13
13/03/2025 12:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة أميرة سعودية
Lebanon 24
وفاة أميرة سعودية
12:37 | 2025-03-13
13/03/2025 12:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن مصير شهادة "البريفيه".. هذا ما كشفته وزيرة التربية
Lebanon 24
عن مصير شهادة "البريفيه".. هذا ما كشفته وزيرة التربية
17:10 | 2025-03-12
12/03/2025 05:10:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شارع يجمع علم "القوات اللبنانية" وصورة قياديّ إيراني!
Lebanon 24
بالفيديو.. شارع يجمع علم "القوات اللبنانية" وصورة قياديّ إيراني!
14:49 | 2025-03-12
12/03/2025 02:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل: فنانة لبنانية أشهرت إسلامها في ايران: اقتنعت بالقرآن (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل: فنانة لبنانية أشهرت إسلامها في ايران: اقتنعت بالقرآن (فيديو)
02:53 | 2025-03-13
13/03/2025 02:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
20 مليون ليرة لـ"موظفين".. رواتبهم "حكمها الشلل"
Lebanon 24
20 مليون ليرة لـ"موظفين".. رواتبهم "حكمها الشلل"
03:15 | 2025-03-13
13/03/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزن واسع.. وفاة تيكتوكر شهيرة بعد تعرّضها لضيق في التنفس!
Lebanon 24
حزن واسع.. وفاة تيكتوكر شهيرة بعد تعرّضها لضيق في التنفس!
11:04 | 2025-03-13
13/03/2025 11:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2025-03-13
دون قصد.. هل يحقق ترامب "حلم الصين" بتفكيك الغرب؟
13:00 | 2025-03-13
"سوريا المقسّمة".. أقرب من أي وقت مضى
12:56 | 2025-03-13
كاشفًا تفاصيل مفاجئة عن أحداث الساحل… رسالة من محافظ اللاذقية للنازحين
12:50 | 2025-03-13
مجلس سوريا الديمقراطية: الشرع يكرر ما كان يفعله الأسد
12:37 | 2025-03-13
وفاة أميرة سعودية
12:12 | 2025-03-13
رسميًا.. بوتين يعلن تأييد وقف إطلاق النار مع أوكرانيا
فيديو
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
Lebanon 24
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
05:00 | 2025-03-12
13/03/2025 19:20:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
00:20 | 2025-03-12
13/03/2025 19:20:18
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
16:27 | 2025-03-11
13/03/2025 19:20:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24