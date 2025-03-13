بوتين: معاهدة الضمانات الأمنية بين روسيا وبيلاروسيا دخلت حيّز التنفيذ

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أعلن الروسي فلاديمير بوتين، أن معاهدة الضمانات الأمنية بين وبيلاروسيا دخلت حيّز التنفيذ اليوم.وأكد الروسي ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو خلال مؤتمر صحافي عقب محادثاتهما، أنهما وقعا بشأن الحماية المتبادلة لمواطني بلديهما من الاضطهاد غير المبرر من قبل الأجنبية.كما صادقا على معاهدة الضمانات الأمنية ضمن إطار دولة الاتحاد، وناقشا بالتفصيل المسائل المتعلقة بالاقتصاد والأمن والدفاع وكذلك تبادلا وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.