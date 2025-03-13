Advertisement

عربي-دولي

بوتين: معاهدة الضمانات الأمنية بين روسيا وبيلاروسيا دخلت حيّز التنفيذ

Lebanon 24
13-03-2025 | 11:37
A-
A+
Doc-P-1332885-638774843893662107.jpg
Doc-P-1332885-638774843893662107.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن معاهدة الضمانات الأمنية بين روسيا وبيلاروسيا دخلت حيّز التنفيذ اليوم.
Advertisement

وأكد الرئيس الروسي ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو خلال مؤتمر صحافي عقب محادثاتهما، أنهما وقعا اتفاقية بشأن الحماية المتبادلة لمواطني بلديهما من الاضطهاد غير المبرر من قبل الدول الأجنبية.

كما صادقا على معاهدة الضمانات الأمنية ضمن إطار دولة الاتحاد، وناقشا بالتفصيل المسائل المتعلقة بالاقتصاد والأمن والدفاع وكذلك تبادلا وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.
مواضيع ذات صلة
بوتين: التبادل التجاري بين روسيا وإفريقيا ارتفع 10%
lebanon 24
14/03/2025 03:41:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الروسية: السعودية مكان مناسب لكل من روسيا وأميركا بشأن عقد لقاء بين بوتين وترامب
lebanon 24
14/03/2025 03:41:57 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: سأصر خلال اجتماعي مع ترامب على الضمانات الأمنية
lebanon 24
14/03/2025 03:41:57 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: تحدّثت إلى ماكرون بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا
lebanon 24
14/03/2025 03:41:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:04 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:03 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:22 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:09 | 2025-03-13
18:53 | 2025-03-13
18:31 | 2025-03-13
17:30 | 2025-03-13
17:00 | 2025-03-13
17:00 | 2025-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24