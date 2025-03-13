الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية

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أعلن الديوان السعودي في بيان له اليوم الخميس، وفاة الأميرة بنت بندر بن محمد آل الرحمن آل .وصدر عن الديوان السعودي اليوم، بيان جاء فيه: "انتقلت إلى الله تعالى صاحبة السمو الأميرة بنت بندر بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود".وأضاف البيان: "سيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الخميس الموافق 13 1446 هجري بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة".وختم الديوان بيانه: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".