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عربي-دولي
الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية
Lebanon 24
13-03-2025
|
12:00
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أعلن الديوان
الملكي
السعودي في بيان له اليوم الخميس، وفاة الأميرة
نورة
بنت بندر بن محمد آل
عبد
الرحمن آل
سعود
.
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وصدر عن الديوان
الملكي
السعودي اليوم، بيان جاء فيه: "انتقلت إلى
رحمة
الله تعالى صاحبة السمو الأميرة
نورة
بنت بندر بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود".
وأضاف البيان: "سيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الخميس الموافق 13
رمضان
1446 هجري بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة".
وختم الديوان
الملكي
بيانه: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
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