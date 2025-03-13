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الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية

Lebanon 24
13-03-2025 | 12:00
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أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان له اليوم الخميس، وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد آل عبد الرحمن آل سعود.
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وصدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم، بيان جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة نورة بنت بندر بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود".

وأضاف البيان: "سيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الخميس الموافق 13 رمضان 1446 هجري بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة".

وختم الديوان الملكي بيانه: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
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