رسميًا.. بوتين يعلن تأييد وقف إطلاق النار مع أوكرانيا

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وذكر بوتين، خلال مؤتمر صحفي، ان "وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما سيكون جيدا لأوكرانيا في الظروف الراهنة وبسبب وضعها على الأرض".وأضاف: "من مصلحة طلب هدنة مدتها 30 يوما، على هذا الطرح ولكن ماذا سنفعل بما يحدث في كورسك".وتابع: "أي وقف لإطلاق النار في يجب أن يقود إلى دائم.. وقد أتحدث مع (الرئيس الأميركي) بشأن المقترح".وشدد على أن "تسوية الأزمة الأوكرانية تتطلب معالجة جذور النزاع"، مبرزا "متفقون على وقف القتال في لكن بما يؤدي إلى دائم".وأبرز: "مسألة مراقبة وقف إطلاق النار خلال الهدنة بحاجة إلى دراسة معمقة".وتوجه مفاوضون أميركيون إلى روسيا، الخميس، لتقديم خطتهم لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في .