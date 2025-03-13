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عربي-دولي

بموافقة واشنطن… قطر تُعلن عن مساعدات ضخمة لسوريا!

Lebanon 24
13-03-2025 | 13:19
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كشفت 3 مصادر "مطلعة" لرويترز، اليوم الخميس، إن قطر ستبدأ تزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لتعزيز إمدادات الطاقة الهزيلة في سوريا، وذلك في خطوة قال مسؤول أميركي إنها تحظى بموافقة من واشنطن.
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وقدمت قطر تعهدات كبيرة بمساعدة سوريا بعد سقوط نظام الأسد، في إطار الكهرباء والبنية التحتية وكذلك رواتب الموظفين.
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