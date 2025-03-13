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إقتصاد

"ناقلتان تحملان الديزل الروسي" وصلتا إلى سوريا

Lebanon 24
13-03-2025 | 15:00
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ذكرت وكالة "رويترز" أن ناقلة ثانية راسية قرب ميناء بانياس السوري قد تكون بصدد تسليم شحنة ديزل روسي للسلطات السورية الجديدة.  
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وبحسب بيانات شركة LSEG، فإن الناقلة تحمل 30 ألف طن متري من الديزل وتنتظر تفريغ حمولتها، وذلك بعد وصول شحنة سابقة في 6 آذار تقدر بـ37 ألف طن متري.  

وكانت وكالة "سانا" السورية قد أعلنت أمس عن وصول ناقلة محملة بأكثر من 30 ألف طن من المازوت إلى بانياس، دون الإشارة إلى مصدر الشحنة.  

ويأتي ذلك بعد أن وصلت أول ناقلة مازوت إلى بانياس في شباط الماضي، وهي الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الأسد في كانون الاول 2024، بالإضافة إلى ناقلة غاز منزلي سبق أن وصلت قبل ذلك بشهر.  

حتى الآن، لم تصدر أي تعليقات رسمية من الجهات الروسية حول هذه الشحنات أو طبيعة الاتفاقيات المتعلقة بها. (روسيا اليوم)
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