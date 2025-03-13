"ناقلتان تحملان الديزل الروسي" وصلتا إلى سوريا

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ذكرت "رويترز" أن ناقلة ثانية راسية قرب ميناء بانياس السوري قد تكون بصدد شحنة ديزل روسي للسلطات الجديدة.وبحسب بيانات شركة LSEG، فإن الناقلة تحمل 30 ألف طن متري من الديزل وتنتظر تفريغ حمولتها، وذلك بعد وصول شحنة سابقة في 6 آذار تقدر بـ37 ألف طن متري.وكانت "سانا" قد أعلنت أمس عن وصول ناقلة محملة بأكثر من 30 ألف طن من المازوت إلى بانياس، دون الإشارة إلى الشحنة.ويأتي ذلك بعد أن وصلت أول ناقلة مازوت إلى بانياس في شباط الماضي، وهي من نوعها منذ سقوط نظام في كانون 2024، بالإضافة إلى ناقلة غاز منزلي سبق أن وصلت قبل ذلك بشهر.حتى الآن، لم تصدر أي تعليقات رسمية من الجهات الروسية حول هذه الشحنات أو طبيعة الاتفاقيات المتعلقة بها. (روسيا اليوم)