أميركا تفرض عقوبات على وزير النفط الإيراني

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فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، عقوبات على وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، وعدد من السفن التي ترفع علم هونغ كونغ، تورطها في عمليات تهدف إلى إخفاء صادرات النفط .وأوضحت في بيانها أن باك نجاد يشرف على تصدير كميات ضخمة من النفط تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، ويخصص جزءًا منها للقوات المسلحة الإيرانية، التي تقوم بإعادة تصديره.كما استهدفت العقوبات مالكي ومشغلي السفن التي قامت بنقل النفط إلى الصين أو من المخازن هناك، وشملت هذه الكيانات وأفرادًا من دول متعددة، من بينها الهند والصين.وأكدت وزارة الخزانة أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياسة "الضغط الأقصى" التي تتبناها لعزل إيران اقتصاديًا، والحد من قدرتها على تمويل برامجها النووية والأنشطة التي تعتبرها الولايات "مزعزعة للاستقرار".وفي هذا السياق، شدد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، على أن الحكومة تستغل عائدات النفط لتعزيز مصالحها، مؤكدًا أن ستواصل استهداف أي محاولات لتمويل أنشطة إيران غير المشروعة.