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إقتصاد

أميركا تفرض عقوبات على وزير النفط الإيراني

Lebanon 24
13-03-2025 | 17:00
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فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، عقوبات على وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، وعدد من السفن التي ترفع علم هونغ كونغ، بسبب تورطها في عمليات تهدف إلى إخفاء صادرات النفط الإيرانية.  
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وأوضحت الوزارة في بيانها أن باك نجاد يشرف على تصدير كميات ضخمة من النفط الإيراني تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، ويخصص جزءًا منها للقوات المسلحة الإيرانية، التي تقوم بدورها بإعادة تصديره.  

كما استهدفت العقوبات مالكي ومشغلي السفن التي قامت بنقل النفط الإيراني إلى الصين أو من المخازن هناك، وشملت هذه الكيانات شركات وأفرادًا من دول متعددة، من بينها الهند والصين.  

وأكدت وزارة الخزانة أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياسة "الضغط الأقصى" التي تتبناها واشنطن لعزل إيران اقتصاديًا، والحد من قدرتها على تمويل برامجها النووية والأنشطة التي تعتبرها الولايات المتحدة "مزعزعة للاستقرار".  

وفي هذا السياق، شدد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، على أن الحكومة الإيرانية تستغل عائدات النفط لتعزيز مصالحها، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل استهداف أي محاولات لتمويل أنشطة إيران غير المشروعة.  
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