لأول مرة.. خدمة جديدة للنساء في الحرم المكي في السعودية (صور)

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وأوضحت أن هاتين العربتين تراعيان الخصوصية الكاملة لضيفة الرحمن من خلال تجهيز كل عربة بكادر عمل نسائي للتنظيم وتقديم الخدمة، حيث يعمل فريق يشمل موظفة تنظيم مختصة، مقدمة محترفة، وعاملة نظافة لضمان أعلى مستويات النظافة والتعقيم، وتعد هذه الخدمة ضمن نوعية أطلقتها مطلع شهر رمضان للتحلل من النسك "قص الشعر".وبينت للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنها تواصل مساعيها لتقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما من شأنه تجربة قاصدي الحرمين الشريفين بمختلف فئاتهم.