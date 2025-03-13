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عربي-دولي

لأول مرة.. خدمة جديدة للنساء في الحرم المكي في السعودية (صور)

Lebanon 24
13-03-2025 | 14:44
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أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، عن توفير عربتين للتحلل من النسك مخصصتين للنساء لأول مرة، وذلك بجوار باب المروة.
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وأوضحت الهيئة أن هاتين العربتين تراعيان الخصوصية الكاملة لضيفة الرحمن من خلال تجهيز كل عربة بكادر عمل نسائي كامل للتنظيم وتقديم الخدمة، حيث يعمل فريق متخصص يشمل موظفة تنظيم مختصة، مقدمة خدمة محترفة، وعاملة نظافة لضمان أعلى مستويات النظافة والتعقيم، وتعد هذه الخدمة ضمن مبادرة نوعية أطلقتها الهيئة مطلع شهر رمضان للتحلل من النسك "قص الشعر".

وبينت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنها تواصل مساعيها لتقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما من شأنه تعزيز تجربة قاصدي الحرمين الشريفين بمختلف فئاتهم.
 
 
 
 



 
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