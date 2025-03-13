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أوكرانيا تأمر بإخلاء قرى متاخمة لمنطقة كورسك الروسية

Lebanon 24
13-03-2025 | 15:52
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أمرت السلطات الأوكرانية اليوم بإخلاء ثماني قرى وبلدات حدودية متاخمة لكورسك التي تتقدم فيها قوات موسكو مع محاولتها استعادة السيطرة الكاملة على هذه المنطقة الروسية التي توغلت فيها قوات كييف خلال الصيف الماضي، كما نقلت "فرانس برس".
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وجاء في بيان صادر عن الإدارة العسكرية "نظرا لخطورة الوضع الميداني في المنطقة وعمليات القصف المتواصلة، تقرّر اليوم... المضيّ في الإخلاء الإلزامي للسكان من ثماني" بلدات وقرى في منطقة سومي الأوكرانية". (الوكالة الوطنية)
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