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عربي-دولي

زيلينسكي: تصريحات بوتين بشأن وقف إطلاق النار تنطوي على "تلاعب"

Lebanon 24
13-03-2025 | 16:09
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اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أن التصريحات التي أدلى بها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن اقتراح أميركي لهدنة مؤقتة في الحرب الدائرة بين موسكو وكييف تنطوي على "تلاعب"، متّهما إياه بـ"التسويف" بهدف مواصلة النزاع.
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وقال زيلينسكي في خطابه المسائي اليومي: "لقد سمعنا جميعا كلمات بوتين المتوقعة للغاية والمنطوية على كثير من التلاعب"، داعيا إلى زيادة الضغط على موسكو. (سكاي نيوز)
 
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