زيلينسكي: تصريحات بوتين بشأن وقف إطلاق النار تنطوي على "تلاعب"

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اعتبر الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أن التصريحات التي أدلى بها نظيره الروسي بشأن اقتراح أميركي لهدنة مؤقتة في الحرب بين وكييف تنطوي على "تلاعب"، متّهما إياه بـ"التسويف" بهدف مواصلة النزاع.زيلينسكي في خطابه المسائي اليومي: "لقد سمعنا جميعا كلمات المتوقعة للغاية والمنطوية على كثير من التلاعب"، داعيا إلى الضغط على . (سكاي نيوز)