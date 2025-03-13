Advertisement

قال مصدران مطلعان لرويترز، الخميس، إن انتقدت بشدة حكام الجدد في مغلق للأمم هذا الأسبوع، وحذرت من صعود "المتطرفين" هناك وقارنت بين القتل الطائفي للعلويين والإبادة الجماعية في رواندا.وتأتي انتقادات لحكام الجدد في الاجتماع المغلق على الرغم من الجهود التي تبذلها للاحتفاظ بقاعدتين عسكريتين رئيسيتين على الساحل السوري، وهي المنطقة التي قتل فيها مئات من الأقلية العلوية الأسبوع الماضي.واندلعت أعمال العنف في السادس من مارس إثر هجوم على الحكومية الجديدة، وُجهت أصابع الاتهام فيه إلى شخصيات عسكرية سابقة موالية للرئيس بشار المنتمي للطائفة العلوية.وأدى هذا الهجوم إلى عمليات قتل واسعة النطاق لعلويين في عدة محافظات.ودعا الكرملين، الذي دعم قبل الإطاحة به وفراره إلى في ديسمبر الماضي، يوم الثلاثاء إلى بقاء موحدة، مشيرا إلى أنه على اتصال بدول أخرى بشأن الأمر.لكن تعليقاته في الإحاطة المغلقة لمجلس الأمن الدولي يوم الإثنين، والتي دعا إليها بالاشتراك مع الولايات المتحدة، كانت أكثر حدة، مما يسلط الضوء على استراتيجية فيما تسعى لإعادة تأكيد نفوذها على مسار . ولم تُنشر هذه التعليقات سابقا.وقال مصدران مطلعان على الاجتماع إن المبعوث الروسي فاسيلي نيبينزيا قارن بين أعمال القتل الطائفي والعرقي والإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.ونقلا عنه قوله أمام الحاضرين إن "أحدا" لم يوقف القتل في .وعندما سُئل عما إذا كان يشبه العنف في بالإبادة الجماعية في رواندا، قال نيبينزيا لرويترز: "أقول ما أريد في المشاورات المغلقة، بناء على فرضية أنها مشاورات مغلقة ولا يخرج منها شيء".وقالت آنا بورشفسكايا، الخبيرة في الشؤون الروسية بمعهد واشنطن، إن تتخذ احتياطاتها، وذلك عند سؤالها عن سبب توجيه انتقادات أشد حدة في تصريحاتها بالأحاديث الخاصة مقارنة بالتصريحات العلنية.وأضافت: "يريدون استعادة نفوذهم في ويبحثون عن طريقة للنفاذ. إذا بدؤوا بانتقاد الحكومة علنا، فلن يعود هذا عليهم بأي جدوى". (سكاي نيوز)