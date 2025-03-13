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عربي-دولي
ترامب: أريد بدء حوار مع كوريا الشمالية ولدي علاقة جيدة مع كيم
Lebanon 24
13-03-2025
|
16:39
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أعلن
الرئيس
الأميركي
دونالد
ترامب
عن رغبته في الحوار مع كوريا الشمالية مشيرا إلى أن لديه علاقات جيدة مع كيم جونج أون.
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وقال
ترامب
في تصريح للصحفيين بعد
اجتماع
مع
الأمين العام
لحلف شمال الأطلسي مارك روته في البيت الأبيض: "كانت لدي علاقة ممتازة مع كيم جونغ أون. لو لم أُنتخب، لو انتخبت هيلاري كلينتون عام 2016، لكانت قد اندلعت حرب نووية مع كوريا الشمالية. كان يتوقع ذلك كيم فعلاً".
وأضاف: "ذهبنا
أنا
وكيم إلى سنغافورة، والتقينا في فيتنام. ولا تزال علاقتنا جيدة جدا حتى الآن".
وتابع: "لدي علاقة رائعة مع كيم جونغ أون. سنرى ما سيحدث لاحقا، لكن كوريا الشمالية بالتأكيد قوة نووية".
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