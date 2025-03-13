ترامب: أريد بدء حوار مع كوريا الشمالية ولدي علاقة جيدة مع كيم

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في تصريح للصحفيين بعد مع لحلف شمال الأطلسي مارك روته في البيت الأبيض: "كانت لدي علاقة ممتازة مع كيم جونغ أون. لو لم أُنتخب، لو انتخبت هيلاري كلينتون عام 2016، لكانت قد اندلعت حرب نووية مع كوريا الشمالية. كان يتوقع ذلك كيم فعلاً".وأضاف: "ذهبنا وكيم إلى سنغافورة، والتقينا في فيتنام. ولا تزال علاقتنا جيدة جدا حتى الآن".وتابع: "لدي علاقة رائعة مع كيم جونغ أون. سنرى ما سيحدث لاحقا، لكن كوريا الشمالية بالتأكيد قوة نووية".