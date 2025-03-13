بعد تراجع ترامب عن تهجير أهالي غزة.. هكذا علقت حماس

Advertisement

قاسم: "في حال كانت تصريحات الأميركي هي تراجع عن كل فكرة تهجير أهالي قطاع غزة، فهي تصريحات مرحب بها، وندعوه لاستكمال هذا الموقف بإلزام الاحتلال بتطبيق كل وقف إطلاق النار".وأضاف المتحدث باسم "حماس": "ندعو الأميركي إلى عدم الانسجام مع رؤية اليمين المتطرف".في أحدث تعليق له على خطته السابقة بشأن قطاع غزة بعد مع الإيرلندي ميخول مارتن، إنه "لا أحد يجبر سكان غزة على المغادرة".وعلى الرغم من أن ترامب، تراجع خلال الأسابيع الماضية عن خطته السابقة بشأن غزة، وتهجير السكان من القطاع الفلسطيني المدمر إلى دول الجوار، فإسرائيل ماضية في محاولة فرضها.