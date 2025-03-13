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عربي-دولي

بعد تراجع ترامب عن تهجير أهالي غزة.. هكذا علقت حماس

Lebanon 24
13-03-2025 | 17:00
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رحب المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم بتصريحات الرئيس الأميركي ترامب إذا كانت تعني التراجع عن كل فكرة تسعى لتهجير أهالي قطاع غزة.
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وقال قاسم: "في حال كانت تصريحات الرئيس الأميركي ترامب هي تراجع عن كل فكرة تهجير أهالي قطاع غزة، فهي تصريحات مرحب بها، وندعوه لاستكمال هذا الموقف بإلزام الاحتلال بتطبيق كل اتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف المتحدث باسم "حماس": "ندعو الرئيس الأميركي إلى عدم الانسجام مع رؤية اليمين المتطرف".

وقال ترامب في أحدث تعليق له على خطته السابقة بشأن قطاع غزة بعد لقاء مع رئيس الوزراء الإيرلندي ميخول مارتن، إنه "لا أحد يجبر سكان غزة على المغادرة".

وعلى الرغم من أن ترامب، تراجع خلال الأسابيع الماضية عن خطته السابقة بشأن غزة، وتهجير السكان من القطاع الفلسطيني المدمر إلى دول الجوار، فإسرائيل ماضية في محاولة فرضها.
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