أرمينيا وأذربيجان تتوصلان إلى "اتفاق سلام"

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أعلنت أذربيجان وأرمينيا الخميس، التوصل إلى "اتفاق سلام" إثر مفاوضات كان الغرض منها تسوية النزاع القائم بينهما منذ عقود.الأذربيجاني جيهون بايراموف في تصريحات للصحفيين إن "مسار المفاوضات حول نصّ مع أرمينيا قد أنجز".وأصدرت الخارجية الأرمينية بعد ذلك بيانا جاء فيه أن "اتفاق جاهز للتوقيع. أرمينيا مستعدة لبدء مشاورات مع أذربيجان بشأن موعد ومكان التوقيع".وفي دليل على التوترات التي ما زالت تشوب العلاقة القائمة بين البلدين الواقعين في منطقة القوقاز، انتقدت أرمينيا في بيانها أذربيجان لإدلائها بإعلان "أحادي"، كانت يريفان ترغب في أن يكون "مشتركا".وخاضت باكو ويريفان حربين للسيطرة على منطقة قره باغ الأذربيجانية وتقطنها غالبية من الأرمن، مرة أولى عقب سقوط الاتحاد السوفياتي كان فيها من نصيب أرمينيا ومرة أخرى في 2020 انتصرت فيها أذربيجان، قبل أن تستولي باكو على الجيب بكامله في هجوم استمر 24 ساعة في أيلول 2023. (سكاي نيوز)