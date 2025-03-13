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عربي-دولي

الكرملين: بوتين يشيد بجهود الرياض لتسوية الأزمة الأوكرانية

Lebanon 24
13-03-2025 | 18:31
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أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشاد بجهود الرياض لتسوية الأزمة الأوكرانية.
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وأضاف أن بوتين أجرى اتصالاً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أشاد خلالها بجهود الوساطة السعودية التي هيّأت الظروف للمحادثات مع واشنطن.
كما أوضح الكرملين أن ولي العهد السعودي أبدى استعداده للمساهمة في تطبيع العلاقات الأميركية – الروسية.

وقال إن بوتين ومحمد بن سلمان أكدا أيضاً على أهمية التعاون ضمن إطار أوبك بلس.
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