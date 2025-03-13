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عربي-دولي
الكرملين: بوتين يشيد بجهود الرياض لتسوية الأزمة الأوكرانية
Lebanon 24
13-03-2025
|
18:31
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أعلن الكرملين أن
الرئيس
الروسي
فلاديمير
بوتين
أشاد بجهود الرياض لتسوية الأزمة الأوكرانية.
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وأضاف أن
بوتين
أجرى اتصالاً مع ولي
العهد
السعودي
الأمير
محمد بن سلمان، أشاد خلالها بجهود الوساطة السعودية التي هيّأت الظروف للمحادثات مع
واشنطن
.
كما أوضح الكرملين أن ولي
العهد
السعودي أبدى استعداده للمساهمة في تطبيع
العلاقات
الأميركية – الروسية.
وقال
إن
بوتين
ومحمد بن سلمان أكدا أيضاً على أهمية التعاون ضمن إطار أوبك بلس.
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