الكرملين: بوتين يشيد بجهود الرياض لتسوية الأزمة الأوكرانية

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أعلن الكرملين أن الروسي أشاد بجهود الرياض لتسوية الأزمة الأوكرانية.وأضاف أن أجرى اتصالاً مع ولي السعودي محمد بن سلمان، أشاد خلالها بجهود الوساطة السعودية التي هيّأت الظروف للمحادثات مع .كما أوضح الكرملين أن ولي السعودي أبدى استعداده للمساهمة في تطبيع الأميركية – الروسية.إن ومحمد بن سلمان أكدا أيضاً على أهمية التعاون ضمن إطار أوبك بلس.