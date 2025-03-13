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عربي-دولي

تكليف "البنتاغون" بتقديم خيارات عسكرية تتعلّق بقناة بنما

Lebanon 24
13-03-2025 | 18:53
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ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية يوم الخميس نقلاً عن مذكرة موجهة لقادة كبار أن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من مسؤولي وزارة الدفاع "البنتاغون" وضع خيارات عسكرية مقنعة لضمان وصول الولايات المتحدة بحرية إلى قناة بنما.
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