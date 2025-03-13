تكليف "البنتاغون" بتقديم خيارات عسكرية تتعلّق بقناة بنما

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ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية يوم الخميس نقلاً عن مذكرة موجهة لقادة كبار أن إدارة طلبت من مسؤولي "البنتاغون" وضع خيارات عسكرية مقنعة لضمان وصول الولايات إلى بنما.