حماس والجهاد تدعوان لتنفيذ المرحلة الثانية من اتّفاق غزّة

أكّدت حركتا حماس والجهاد يوم الخميس، ضرورة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق
وقف إطلاق النار في غزة دون قيد أو شرط، في وقت تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل
وحماس بوساطة قطرية ومصرية في العاصمة القطرية الدوحة.
وقالت حماس في بيان إن "وفداً من قيادتها برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس
القيادي، التقى اليوم وفدا من حركة الجهاد برئاسة زياد
النخالة في الدوحة، حيث ناقشا "مجريات تطبيق الاتفاق، وخروقات الاحتلال المتكررة، واللقاءات التي جرت خلال اليومين الماضيين لاستئناف المفاوضات".
وأضاف البيان
أن "الوفدين شدّدا على ضرورة الالتزام الكامل ببنود وقف إطلاق النار، خصوصاً الانسحاب الإسرائيلي
من محور فيلادلفيا، وفتح المعابر، وتطبيق البروتوكول الإنساني، وإدخال كافة الاحتياجات إلى غزة، والبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق
دون أي شروط".
وأكّدت الحركتان، وفق البيان، أن "المقاومة الفلسطينية
ملتزمة بالتطبيق الدقيق لما تم الاتفاق
عليه، وجاهزة لاستكمال تنفيذ باقي بنوده"، في إشارة إلى التهدئة وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.