حماس والجهاد تدعوان لتنفيذ المرحلة الثانية من اتّفاق غزّة

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أكّدت حركتا حماس والجهاد يوم الخميس، ضرورة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة دون قيد أو شرط، في وقت تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بين وحماس بوساطة قطرية ومصرية في العاصمة القطرية الدوحة.وقالت حماس في بيان إن "وفداً من قيادتها برئاسة محمد درويش، القيادي، التقى اليوم وفدا من حركة الجهاد برئاسة النخالة في الدوحة، حيث ناقشا "مجريات تطبيق الاتفاق، وخروقات الاحتلال المتكررة، واللقاءات التي جرت خلال اليومين الماضيين لاستئناف المفاوضات".وأضاف أن "الوفدين شدّدا على ضرورة الالتزام الكامل ببنود وقف إطلاق النار، خصوصاً الانسحاب من محور فيلادلفيا، وفتح المعابر، وتطبيق البروتوكول الإنساني، وإدخال كافة الاحتياجات إلى غزة، والبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من دون أي شروط".وأكّدت الحركتان، وفق البيان، أن "المقاومة ملتزمة بالتطبيق الدقيق لما تم عليه، وجاهزة لاستكمال تنفيذ باقي بنوده"، في إشارة إلى التهدئة وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.