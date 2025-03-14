مجلس الأمن يندد بأعمال العنف في الساحل ويدعو لحماية جميع السوريين

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أعلن دبلوماسيون أمس الخميس ان مجلس الأمن التابع للأمم وافق على بيان يندد بالعنف واسع النطاق في منطقة الساحل السوري.وأشار دبلوماسيون إلى أن يدعو السلطات المؤقتة إلى السوريين، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم.وأضاف الدبلوماسيون أن البيان، الذي تم عليه بالإجماع، سيُعتمد رسميا في وقت لاحق اليوم .ووفق الدبلوماسيين فإن الذي يندد بالعنف الواسع في اللاذقية وطرطوس بسوريا أعدته والولايات .ويؤكد وفق الدبلوماسيين على أنه يتعين على السلطات الانتقالية محاسبة مرتكبي أعمال القتل الجماعي.ويدعو كافة لحماية سيادة ووحدة أراضيها والامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى زعزعة استقرارها.وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء الماضي، عن مقتل 1383 مدنيا، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل غربي .وأفاد المرصد أنه "قتل 1383 مدنيا على الأقل، غالبيتهم العظمى من العلويين، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل في غرب اعتبارا من السادس من مارس".وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد قال إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية، تشكل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بمن في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.(سكاي نيوز)