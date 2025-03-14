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عربي-دولي

مصر... حريق هائل في مبنى تابع لوزارة الصحة

Lebanon 24
14-03-2025 | 03:00
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اندلع حريق هائل، الجمعة، في مبنى المعامل المركزية التابع لوزارة الصحة المصرية، بشارع الشيخ ريحان في منطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة، مما دفع الأجهزة المعنية إلى فصل التيار الكهربائي عن المنطقة المحيطة.
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وتصاعدت الأدخنة السوداء وتحولت النوافذ إلى بؤر مشتعلة، فيما علت أصوات الإنذارات تدعو الجميع إلى إخلاء المكان.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الحريق الهائل داخل المعامل المركزية امتد عبر بئر المصعد من الطابق الأول حتى الأخير، مما أدى إلى وصول النيران إلى مبنى التراخيص الطبية المجاور، حيث طالت جزءًا من الطابق الأول.

كما امتد الحريق المندلع إلى الخلف، ليطال مبنى إدارة المترو المكون من طابق واحد.

وأوضحت مصادر أمنية أن المواد الكيميائية الموجودة في المبنى ساهمت في انتشار النيران بسرعة، ما زاد من تعقيد الوضع، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني المجاورة.

وذكرت مصادر أمنية أن "قوات الحماية المدنية تمكنت بواسطة 20 من سيارات الإطفاء من محاصرة النيران والسيطرة عليها".

وانتقل فريق من النيابة والمعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة بوسط البلد لكشف الخسائر الناجمة عنه وتحديد الأسباب، التي أدت إلى نشوب الحريق داخل المبنى.

ولم تتضح بعد الأسباب، ولم تسجل خسائر بشرية وفق المعلومات الأولية، لكن القلق يخيم على محيط المكان.
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