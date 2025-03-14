ضبط أسلحة وذخائر في قرية بريف القرداحة في اللاذقية

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أكدت وزارة السورية، مساء أمس الخميس، ضبط كمية من الأسلحة في قرية بريف القرداحة بمحافظة اللاذقية .وقالت في منشور على حسابها في "تلغرام": "إدارة الأمن العام تعثر على كمية من الأسلحة والذخائر في قرية السلاطة بريف القرداحة، التابعة لمحافظة اللاذقية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".ونشرت عددا من الصور بالأسلحة والذخائر التي تم ضبطها.وبحسب المرصد فقد "قتل هؤلاء في عمليات إعدام على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها".وأوضح أن هذه تركزت يومي 7 و8 مارس، مشيرا إلى أن الحصيلة تواصل الارتفاع لأن "توثيق أعداد القتلى لا يزال مستمرا".وكانت الأنباء "سانا" قد أفادت أمس الخميس بتعرض إحدى الثكنات العسكرية بريف اللاذقية إلى هجوم مسلح.ونقلت "سانا" عن بوزارة الدفاع قوله: "حاولت مجموعة من فلول النظام البائد مهاجمة بوابة إحدى الثكنات العسكرية بريف اللاذقية".وأضاف المصدر: "بعد اشتباكات تمكن عناصر حراسة الثكنة من إفشال هجومهم وإلقاء القبض على 4 منهم".وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، عن مقتل 1383 مدنيا، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل غربي سوريا.(سكاي نيوز)