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عربي-دولي

نائب ترامب: بايدن "نام في ولايته".. وزوجته أدارت البلاد!

Lebanon 24
14-03-2025 | 00:18
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في تصريح مثير للجدل، قال نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب،  جي دي فانس، بأن الرئيس السابق جو بايدن "نام خلال فترة ولايته"، وكانت زوجته هي التي تتحكم في إدارتها.
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وقال فانس في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لن تكون لدينا إدارة يجلس فيها الرئيس في اجتماعات الحكومة وينام بينما تجريها زوجته، ولا يفعل أحد أي شيء".

وأضاف فانس أن نتيجة هذه الإدارة كانت وضعا "كارثيا" في الاقتصاد. وأكد أن العجز التجاري للولايات المتحدة يصل إلى تريليون دولار.

وفي وقت سابق، تهكم دونالد ترامب خلال تعليقه على هجوم إسرائيل على مواقع عسكرية إيرانية العام الماضي، على بايدن ونائبته السابقة كامالا هاريس قائلا: "الليلة، الشرق الأوسط برميل بارود.. لا أحد يتولى المسؤولية هناك.. وجو بايدن نائم وكامالا في حفلة رقص مع بيونسيه". (روسيا اليوم)
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