نائب ترامب: بايدن "نام في ولايته".. وزوجته أدارت البلاد!

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في تصريح مثير للجدل، قال نائب الأميركي دونالد ترامب، جي دي فانس، بأن جو بايدن "نام خلال فترة ولايته"، وكانت زوجته هي التي تتحكم في إدارتها.فانس في مع "فوكس نيوز": "لن تكون لدينا إدارة يجلس فيها في اجتماعات الحكومة وينام بينما تجريها زوجته، ولا يفعل أحد أي شيء".وأضاف فانس أن نتيجة هذه كانت وضعا "كارثيا" في الاقتصاد. وأكد أن العجز التجاري للولايات يصل إلى تريليون .وفي وقت سابق، تهكم دونالد ترامب خلال تعليقه على هجوم على مواقع عسكرية إيرانية العام الماضي، على بايدن ونائبته السابقة كامالا هاريس قائلا: "الليلة، الشرق الأوسط برميل بارود.. لا أحد يتولى المسؤولية هناك.. وجو بايدن نائم وكامالا في حفلة رقص مع بيونسيه". (روسيا اليوم)