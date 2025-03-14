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عربي-دولي

جهود حل الأزمة الأوكرانية.. محور الاتصال الهاتفي بين بن سلمان وبوتين

Lebanon 24
14-03-2025 | 00:19
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بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي، في الجهود المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنه جرى خلال الاتصال "استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تطويرها، كما جرى استعراض الجهود المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية".
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وأضافت أن الأمير محمد بن سلمان أكد "حرص المملكة على بذل كافة المساعي الحميدة لتسهيل الحوار، وكل ما يؤدي إلى الوصول لحل سياسي للأزمة في أوكرانيا".

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس الروسي "جدد شكره وتقديره للمملكة على جهودها البناءة ومساعيها الحميدة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال أمس الخميس، إنه "يؤيد" وقفا مؤقتا لإطلاق النار في أوكرانيا، مؤكدا أن مقترح الهدنة جيد لكن "هناك خلافات دقيقة".

وذكر بوتين، خلال مؤتمر صحفي، ان "وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما سيكون جيدا لأوكرانيا في الظروف الراهنة وبسبب وضعها على الأرض".

وشدد على أن "تسوية الأزمة الأوكرانية تتطلب معالجة جذور النزاع"، مبرزا "متفقون على وقف القتال في أوكرانيا لكن بما يؤدي إلى سلام دائم".(سكاي نيوز)



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