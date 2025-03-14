وزير الدفاع الفرنسي يعلّق على مقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا

Advertisement

أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أن مقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا يشكل لحل الصراع.ليكورنو على "فرانس 2" التلفزيونية: "أي شيء يُفضي إلى وقف إطلاق النار هو موضع ترحيب".وأضاف: "نرى أن مفاوضات حقيقية قد بدأت، أمامنا نقاش ومفاوضات ستُعقد بلا شك بين واشنطن وموسكو، ولكن ينبغي تنظيمها أيضا بين كييف وموسكو، هما الطرفان المتحاربان، وكذلك يجب مشاركة الأوروبيين".وأضاف ليكورنو أن فرنسا تعارض "التوقف التكتيكي" الذي من شأنه أن يسمح لروسيا "باستعادة قوتها".وفي وقت سابق، أكد الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو توافق على المقترحات بشأن إنهاء الأعمال القتالية، لكنها تنطلق من مبدأ أن ذلك ينبغي أن يؤدي إلى طويل الأمد، ويزيل أسباب الأزمة.وأشار إلى أن "روسيا تؤيد وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما مع أوكرانيا، لكن السؤال هو كيف سيتم استغلال هذه الفترة".وأوضح أن من المهم معالجة الأسباب الجذرية للأزمة. مشيرا إلى وجود تفاصيل دقيقة في مسألة الاتفاقية المؤقتة لوقف إطلاق النار، كما طرح سؤالا حول كيفية مراقبة تصرفات أوكرانيا خلال فترة الهدنة.وأكد بوتين أن ستتفاوض حول الخطوات التالية لإنهاء الصراع بناء على الوضع "على الأرض"، مشددا على أنه سيتم تنفيذ جميع الخطط العسكرية في مقاطعة كورسك وعلى الجبهات الأخرى.