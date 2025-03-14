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عربي-دولي

وزير الدفاع الفرنسي يعلّق على مقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا

Lebanon 24
14-03-2025 | 00:26
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أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أن مقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا يشكل بداية لحل الصراع.
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وقال ليكورنو على قناة "فرانس 2" التلفزيونية: "أي شيء يُفضي إلى وقف إطلاق النار هو موضع ترحيب".

وأضاف: "نرى أن مفاوضات حقيقية قد بدأت، أمامنا نقاش ومفاوضات ستُعقد بلا شك بين واشنطن وموسكو، ولكن ينبغي تنظيمها أيضا بين كييف وموسكو، هما الطرفان المتحاربان، وكذلك يجب مشاركة الأوروبيين".

وأضاف ليكورنو أن فرنسا تعارض "التوقف التكتيكي" الذي من شأنه أن يسمح لروسيا "باستعادة قوتها".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو توافق على المقترحات بشأن إنهاء الأعمال القتالية، لكنها تنطلق من مبدأ أن ذلك ينبغي أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد، ويزيل أسباب الأزمة.

وأشار الرئيس إلى أن "روسيا تؤيد وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما مع أوكرانيا، لكن السؤال هو كيف سيتم استغلال هذه الفترة".

وأوضح الرئيس أن من المهم معالجة الأسباب الجذرية للأزمة. مشيرا إلى وجود تفاصيل دقيقة في مسألة الاتفاقية المؤقتة لوقف إطلاق النار، كما طرح سؤالا حول كيفية مراقبة تصرفات أوكرانيا خلال فترة الهدنة.

وأكد بوتين أن روسيا ستتفاوض حول الخطوات التالية لإنهاء الصراع بناء على الوضع "على الأرض"، مشددا على أنه سيتم تنفيذ جميع الخطط العسكرية في مقاطعة كورسك وعلى الجبهات الأخرى.

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