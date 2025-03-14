"قوة نووية"... ترامب يكشف علاقته "الرائعة" مع زعيم كوريا الشمالية

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قال الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنه ما زال يتمتع بعلاقة طيبة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي اجتمع معه بضع في فترة ولايته وأشار مرة أخرى إلى كوريا الشمالية باعتبارها "قوة نووية".وحين سأله الصحفيون في في البيضاوي مع لحلف شمال الأطلسي مارك روته عما قد يحمله من خطط لإعادة مع كيم، قال ترامب: "لدي علاقة رائعة مع كيم جونغ أون، وسنرى ما سيحدث، لكنه بالتأكيد قوة نووية".وفي 20 يناير حين منصبه لفترة ولاية ثانية، قال إن كوريا الشمالية "قوة نووية"، ليثير تساؤلات بشأن ما إذا كان سيسعى إلى محادثات للحد من الأسلحة بدلا من مفاوضات نزع السلاح النووي في أي استئناف للاتصالات مع بيونغيانغ.وبعد إشارته إلى الترسانتين النوويتين لروسيا والصين، قال ترامب: "سيكون إنجازا عظيما إذا تمكنا من خفض العدد. لدينا من الأسلحة، والقوة عظيمة جدا".وأضاف: "أولا، لا حاجة أن تصير إلى هذا الحد. ثم علينا إشراك آخرين، لأنه كما تعلمون. كيم جونغ أون يمتلك من الأسلحة النووية. وآخرون يمتلكونها أيضا. هناك الهند وباكستان ودول أخرى تمتلكها، ونحن نشركهم في الأمر".وحين سُئل عما قد تمثله تصريحات من تحول في السياسة تجاه الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، قال مسؤول في البيت الأبيض: "سيسعى إلى نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية، تماما كما فعل في ولايته الأولى".