أرمينيا وأذربيجان تعلنان التوصل لاتفاق سلام بعد صراع 40 عاماُ

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قال مسؤولون من أرمينيا وأذربيجان، الخميس، إنهم اتفقوا على نص لإنهاء صراع لنحو أربعة عقود بين الدولتين الواقعتين في جنوب القوقاز في انفراجة مفاجئة لعملية متعثرة ومريرة.وخاضت الدولتان، اللتان كانتا من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، سلسلة حروب منذ أواخر الثمانينيات حين انفصل إقليم ناغورنو قرة باغ الذي كان معظم سكانه من ذوي الأصول الأرمنية حينذاك عن أذربيجان بدعم من أرمينيا.وقالت الأرمينية في بيان الخميس إنها انتهت من ناحيتها من مسودة مع أذربيجان.وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأرمينية "اتفاقية جاهزة للتوقيع. أرمينيا مستعدة لبدء مشاورات مع أذربيجان بشأن موعد ومكان توقيع الاتفاقية".وقالت الأذربيجانية في بيان "نشير بارتياح إلى انتهاء المفاوضات بشأن نص مسودة وإقامة علاقات بين أذربيجان وأرمينيا".لكن الجدول الزمني لتوقيع غير مؤكد بعد أن أذربيجان إن الشرط الأساسي لتوقيعها هو تغيير دستور أرمينيا الذي تقول إنه يتضمن ادعاءات ضمنية بالحق قي أراضيها.وتنفي أرمينيا مثل هذه الادعاءات، لكن رئيس الوزراء نيكول باشينيان دأب على القول في الأشهر الماضية إن الوثيقة التأسيسية للبلاد بحاجة إلى تعديل ودعا إلى إجراء استفتاء عليها، ولم يتحدد أي تاريخ.وأدى اندلاع قتال في أواخر ثمانينيات القرن العشرين إلى طرد جماعي لمئات الآلاف من الأذربيجانيين ومعظمهم من المسلمين من أرمينيا وطرد الأرمن من أذربيجان.