"حرب بيانات" واتهامات بين نتنياهو و رئيس الشاباك

اتهم رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو رئيس
جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار بقيادة حملة لابتزازه.
وقال نتنياهو
في بيان رسمي، إن "حملة كاملة من الابتزاز عبر توجيهات إعلامية خلال الأيام
الأخيرة، يقودها رئيس
الشاباك الحالي رونين بار".
وأضاف: "الهدف الوحيد هو محاولة منعي من اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح الشاباك بعد فشله الذريع في 7 تشرين الاول".
وتطرق نتنياهو
في بيانه إلى رئيس
الشاباك السابق، نداف أرغمان، قائلا: "هذا المساء، تم تجاوز خط أحمر
خطير آخر في الديمقراطية الإسرائيلية".
وتابع نتنياهو، في بيانه: "لم يحدث، في تاريخ إسرائيل
أو في أي ديمقراطية، أن قام رئيس
سابق لجهاز أمني سري بابتزاز وتهديد رئيس
وزراء حالي على الهواء مباشرة".
فيما دافع رونين بار عن نفسه عبر بيان صادر باسم جهاز "الشاباك" ضد اتهامات نتنياهو، معتبرا إياها "خطيرة".
وجاء في بيان الشاباك: "هذه اتهامات خطيرة ضد رئيس
منظمة وطنية في دولة إسرائيل؛ رئيس
الشاباك رونين بار، يكرس كل وقته لقضايا الأمن، والجهود لإعادة المختطفين، وحماية الديمقراطية، أي تصريح آخر في هذا الشأن لا أساس له من الصحة".
واحتدمت خلال الأيام
الأخيرة الخلافات بين نتنياهو
وجهاز "الشاباك"، بعدما انتقد رئيس الوزراء
نتائج تحقيق أجراه الجهاز بشأن أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، معتبرا أنها "لا تجيب عن الأسئلة". (عربي21)