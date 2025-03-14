"حرب بيانات" واتهامات بين نتنياهو و رئيس الشاباك

Advertisement

اتهم بنيامين جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار بقيادة حملة لابتزازه.في بيان رسمي، إن "حملة كاملة من الابتزاز عبر توجيهات إعلامية خلال الأخيرة، يقودها الشاباك الحالي رونين بار".وأضاف: "الهدف الوحيد هو محاولة منعي من اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح الشاباك بعد فشله الذريع في 7 تشرين الاول".وتطرق في بيانه إلى الشاباك السابق، نداف أرغمان، قائلا: "هذا المساء، تم تجاوز خط خطير آخر في الديمقراطية الإسرائيلية".وتابع نتنياهو، في بيانه: "لم يحدث، في تاريخ أو في أي ديمقراطية، أن قام سابق لجهاز أمني سري بابتزاز وتهديد وزراء حالي على الهواء مباشرة".فيما دافع رونين بار عن نفسه عبر بيان صادر باسم جهاز "الشاباك" ضد اتهامات نتنياهو، معتبرا إياها "خطيرة".وجاء في بيان الشاباك: "هذه اتهامات خطيرة ضد منظمة وطنية في دولة إسرائيل؛ الشاباك رونين بار، يكرس كل وقته لقضايا الأمن، والجهود لإعادة المختطفين، وحماية الديمقراطية، أي تصريح آخر في هذا الشأن لا أساس له من الصحة".واحتدمت خلال الأخيرة الخلافات بين وجهاز "الشاباك"، بعدما انتقد نتائج تحقيق أجراه الجهاز بشأن أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، معتبرا أنها "لا تجيب عن الأسئلة". (عربي21)