دولة عربية رفضت الاقتراح.. خطة تهجير سكان غزة لا تزال قيد البحث والوجهة شمال افريقيا

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مرة جديدة تعود خطة الاميركي دونالد ترامب إلى الواجهة من جديد والتي تقضي بتهجير سكان غزة إلى دول أخرى، على الرغم من التراجع العلني عن الفكرة قبل أيام.فقد أوضح عدد من السؤولين والإسرئيليين أن الولايات وإسرائيل تواصلتا مع مسؤولين في ثلاث دول بشرق أفريقيا من أجل مناقشة استخدام أراضيها لإعادة توطين الفلسطينيين من غزة.كما كشفوا أن الثلاث هي السودان والصومال ومنطقة الصومال الانفصالية المعروفة باسم أرض الصومال، وفق ما نقلت أشسوشييتد برس اليوم .في المقابل، أكد مسؤولون سودانيون أنهم رفضوا هذه المبادرة.بينما نفى مسؤولون من الصومال وأرض الصومال علمهم بأي من هذا القبيل. (العربية)