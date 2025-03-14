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عربي-دولي

دولة عربية رفضت الاقتراح.. خطة تهجير سكان غزة لا تزال قيد البحث والوجهة شمال افريقيا

Lebanon 24
14-03-2025 | 01:43
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مرة جديدة تعود خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب إلى الواجهة من جديد والتي تقضي بتهجير سكان غزة إلى دول أخرى، على الرغم من التراجع العلني عن الفكرة قبل أيام.
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فقد أوضح عدد من السؤولين الأميركيين والإسرئيليين أن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلتا مع مسؤولين في ثلاث دول بشرق أفريقيا من أجل مناقشة استخدام أراضيها لإعادة توطين الفلسطينيين من غزة.
 
كما كشفوا أن الدول الثلاث هي السودان والصومال ومنطقة الصومال الانفصالية المعروفة باسم أرض الصومال، وفق ما نقلت وكالة أشسوشييتد برس اليوم الجمعة.

في المقابل، أكد مسؤولون سودانيون أنهم رفضوا هذه المبادرة.

بينما نفى مسؤولون من الصومال وأرض الصومال علمهم بأي اتصالات من هذا القبيل. (العربية)
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