مقتل اثنين.. جيش الاحتلال يطلق النار على 8 متسللين من الأردن

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ووفقًا لما نقلت عنه وسائل إعلام أردنية، فإن المتسللين هم عمال مهاجرون، ولم تسجل إصابات في صفوفهم. زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، أنه أطلق النار على عدد من المتسللين، واعتقلهم، بعد عبورهم من إلى المحتلة.ووفقًا لما نقلت عنه وسائل إعلام أردنية، فإن المتسللين هم عمال مهاجرون، ولم تسجل إصابات في صفوفهم.

وفي وقت لاحق، تحدثت القناة 14 الإسرائيلية أن 8 أشخاص حاولوا التسلل من منطقة غور إلى المحتلة، وتم إطلاق النار عليهم، ليُقتل اثنان منهم.



وأضافت القناة أن اثنين من المتسللين قتلا بعد أن أطلقت عليهم السلطات الإسرائيلية النار.



ولم يصدر عن الجانب الفلسطيني أي تعليق على ما أورده جيش الاحتلال.