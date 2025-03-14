عن صحة البابا فرنسيس وعلاجه... هذا ما أعلنه الفاتيكان

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وأوضحت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي هذا أن "الليلة مضت بهدوء"، في إطار تحديثها حول الوضع الصحي للبابا، الذي يتواجد في "جيميلي "بروما منذ 14 شباط الفائت. أفادت دار الصحافة الفاتيكانية في أحدث تحديث عن حال راس الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، أن الحال السريرية للبابا لا تزال مستقرة، وقد أكدت آخر صورة شعاعية التحسن الذي طرأ خلال الماضية.وأوضحت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي هذا أن "الليلة مضت بهدوء"، في إطار تحديثها حول الوضع الصحي للبابا، الذي يتواجد في "جيميلي "بروما منذ 14 شباط الفائت.

أما النشرة الطبية الصادرة أمس، فقد أفادت بأن الحال الصحية للبابا، رغم تعقيدها العام، لا تزال مستقرة. وأكدت صورة الأشعة السينية للصدر، التي أُجريت يوم أمس، التحسن الذي سُجّل في الماضية.

ويواصل البابا تلقي العلاج بالأوكسيجين عالي التدفق خلال النهار، إلى جانب استخدام التهوية الميكانيكية غير الباضعة أثناء الراحة الليلية.

وفي صباح أمس، وبعد متابعته الرياضة الروحية عن بُعد من قاعة بولس السادس، نال المقدس، وكرّس وقته للصلاة، ثم خضع لجلسة علاج طبيعي حركي.

أما في فترة بعد الظهر، فقد شارك في الرياضة الروحية للكوريا الرومانية، ثم واصل الصلاة والراحة، إلى جانب متابعة جلسات العلاج الطبيعي التنفسي. (الوكالة الوطنية للإعلام)



