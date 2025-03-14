Advertisement

عربي-دولي

عن صحة البابا فرنسيس وعلاجه... هذا ما أعلنه الفاتيكان

Lebanon 24
14-03-2025 | 02:04
A-
A+
Doc-P-1333074-638775366109745553.jpg
Doc-P-1333074-638775366109745553.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت دار الصحافة  الفاتيكانية في أحدث تحديث عن حال راس الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، أن الحال السريرية للبابا لا تزال مستقرة، وقد أكدت آخر صورة شعاعية التحسن الذي طرأ خلال الأيام الماضية.
Advertisement

وأوضحت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي هذا الصباح أن "الليلة مضت بهدوء"، في إطار تحديثها حول الوضع الصحي للبابا، الذي يتواجد في مستشفى "جيميلي "بروما منذ 14 شباط الفائت. 
أما النشرة الطبية الصادرة أمس، فقد أفادت بأن الحال الصحية للبابا، رغم تعقيدها العام، لا تزال مستقرة. وأكدت صورة الأشعة السينية للصدر، التي أُجريت يوم أمس، التحسن الذي سُجّل في الأيام الماضية.
 
ويواصل البابا تلقي العلاج بالأوكسيجين عالي التدفق خلال النهار، إلى جانب استخدام التهوية الميكانيكية غير الباضعة أثناء الراحة الليلية.
 
وفي صباح أمس، وبعد متابعته الرياضة الروحية عن بُعد من قاعة بولس السادس، نال القربان المقدس، وكرّس وقته للصلاة، ثم خضع لجلسة علاج طبيعي حركي.
 
أما في فترة بعد الظهر، فقد شارك في الرياضة الروحية للكوريا الرومانية، ثم واصل الصلاة والراحة، إلى جانب متابعة جلسات العلاج الطبيعي التنفسي. (الوكالة الوطنية للإعلام)

مواضيع ذات صلة
الفاتيكان يعلن إلغاء فعاليات البابا ثلاثة أيام إثر دخوله المستشفى
lebanon 24
14/03/2025 10:04:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الفاتيكان عن حالة البابا فرنسيس في المستشفى: "حصل على قسط كبير من الراحة"
lebanon 24
14/03/2025 10:04:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"يواصل تعافيه"... هذا آخر ما أعلنه الفاتيكان عن حالة البابا فرنسيس الصحية
lebanon 24
14/03/2025 10:04:31 Lebanon 24 Lebanon 24
في تقريره اليومي.. الفاتيكان: حالة البابا فرنسيس مستقرة
lebanon 24
14/03/2025 10:04:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:04 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:03 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:22 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:38 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:26 | 2025-03-14
03:06 | 2025-03-14
03:00 | 2025-03-14
02:49 | 2025-03-14
02:45 | 2025-03-14
02:27 | 2025-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24