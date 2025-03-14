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إقتصاد
بكين تحتضن محادثات ثلاثية حول النووي الإيراني.. دعوات لإنهاء العقوبات
Lebanon 24
14-03-2025
|
02:45
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دعت الصين إلى إنهاء "العقوبات الأحادية غير القانونية" على إيران، مؤكدة دعمها سياسة إيران بمواصلة التعاون مع
وكالة
الطاقة
الذرية.
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وأكدت الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أهمية التمسك بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة احترام حق إيران باستخدام سلمي للطاقة النووية.
وتأتي هذه التصريحات، تزامنًا مع بدء محادثات صينية إيرانية روسية في بكين حول الملف النووي
الإيراني
.
وقد بدأ دبلوماسيون كبار من إيران وروسيا والصين، اليوم الجمعة، اجتماعات في بكين لبحث القضايا النووية الإيرانية، وذلك بعد أيام من رفض إيران "الأوامر" الأميركية باستئناف الحوار بشأن برنامجها النووي.
في السياق، دعا
البيان
المشترك الصيني
الإيراني
الروسي عقب محادثات بكين حول النووي
الإيراني
لضرورة إنهاء كافة
العقوبات
الأحادية غير القانوني.
أضاف:"
الاتصال
والحوار السياسي والدبلوماسي على أساس الاحترام المتبادل هما الخياران الوحيدان الفعالان والممكنان".
أكمل البيان:" لضرورة التزام الأطراف المعنية بالقضاء على الأسباب الجذرية للوضع الحالي والتخلي عن التهديد باستخدام القوة".
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