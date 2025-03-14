بكين تحتضن محادثات ثلاثية حول النووي الإيراني.. دعوات لإنهاء العقوبات

Advertisement

دعت الصين إلى إنهاء "العقوبات الأحادية غير القانونية" على إيران، مؤكدة دعمها سياسة إيران بمواصلة التعاون مع الذرية.وأكدت الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أهمية التمسك بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة احترام حق إيران باستخدام سلمي للطاقة النووية.وتأتي هذه التصريحات، تزامنًا مع بدء محادثات صينية إيرانية روسية في بكين حول الملف النووي .وقد بدأ دبلوماسيون كبار من إيران وروسيا والصين، اليوم الجمعة، اجتماعات في بكين لبحث القضايا النووية الإيرانية، وذلك بعد أيام من رفض إيران "الأوامر" الأميركية باستئناف الحوار بشأن برنامجها النووي.