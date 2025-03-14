يعتزم الاتحاد الأوروبي تمويل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية الأوروبية لقوات كييف، وسط مخاوف من فصل أوكرانيا
عن نظام "ستارلينيك" الأميركي.
يذكر أن رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، قال في 9 آذار، إنه على الرغم من اختلافه مع سياسات نظام كييف، فإن أنظمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك لن تقوم بإيقاف محطاتها في أوكرانيا
.
وجاء في منشور "يوراكتيف"، نقلا عن مسودة الكتاب الأبيض
للمفوضية الأوروبية حول مستقبل الدفاع الأوروبي: "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يمول الوصول إلى الخدمات الفضائية "بناء على طلب القوات المسلحة الأوكرانية"، في إشارة إلى مسودة الوثيقة". نحن
نتحدث عن الخدمات "التي يمكن أن يقدمها الموردون التجاريون من الاتحاد الأوروبي".
وكما ذكرت نفس الصحيفة، فقد تواصلت حكومات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي مع أربع شركات اتصالات
عبر الأقمار الصناعية الأوروبية للبحث عن بدائل لستارلينك لأوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك، تشير الوثيقة المشار إليها في المنشور إلى أن أوكرانيا
يجب أن تكون مرتبطة جزئيا ببرنامج الفضاء الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم الاتحاد أيضا التعاون مع أوكرانيا
في حماية الأجسام الفضائية من الهجمات السيبرانية.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية أن المفاوضين الأميركيين، خلال المناقشات حول صفقة لتزويد الولايات المتحدة بإمكانية الوصول إلى الموارد المعدنية الأوكرانية، تمت إثارة مسألة إنهاء الوصول إلى نظام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك، إلا أن ماسك
نفى هذه المعلومات لاحقا.
"Starlink" هي شبكة أقمار صناعية مملوكة لشركة SpaceX الفضائية المملوكة لـ Musk، وهي مصممة لتوفير الوصول إلى الإنترنت واسع النطاق في أي مكان على هذا الكوكب.