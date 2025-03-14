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يعتزم الاتحاد الأوروبي تمويل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية الأوروبية لقوات كييف، وسط مخاوف من فصل عن نظام "ستارلينيك" الأميركي.يذكر أن رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، قال في 9 آذار، إنه على الرغم من اختلافه مع سياسات نظام كييف، فإن أنظمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك لن تقوم بإيقاف محطاتها في .وجاء في منشور "يوراكتيف"، نقلا عن مسودة للمفوضية الأوروبية حول مستقبل الدفاع الأوروبي: "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يمول الوصول إلى الخدمات الفضائية "بناء على طلب القوات المسلحة الأوكرانية"، في إشارة إلى مسودة الوثيقة". نتحدث عن الخدمات "التي يمكن أن يقدمها الموردون التجاريون من الاتحاد الأوروبي".وكما ذكرت نفس الصحيفة، فقد تواصلت حكومات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي مع أربع عبر الأقمار الصناعية الأوروبية للبحث عن بدائل لستارلينك لأوكرانيا.بالإضافة إلى ذلك، تشير الوثيقة المشار إليها في المنشور إلى أن يجب أن تكون مرتبطة جزئيا ببرنامج الفضاء الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم الاتحاد أيضا التعاون مع في حماية الأجسام الفضائية من الهجمات السيبرانية.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية أن المفاوضين الأميركيين، خلال المناقشات حول صفقة لتزويد الولايات المتحدة بإمكانية الوصول إلى الموارد المعدنية الأوكرانية، تمت إثارة مسألة إنهاء الوصول إلى نظام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك، إلا أن نفى هذه المعلومات لاحقا."Starlink" هي شبكة أقمار صناعية مملوكة لشركة SpaceX الفضائية المملوكة لـ Musk، وهي مصممة لتوفير الوصول إلى الإنترنت واسع النطاق في أي مكان على هذا الكوكب.