لازاريني يحذر: انهيار الأونروا سيحرم جيلاً كاملاً من التعليم

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حذّر المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة، لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا)، فيليب لازاريني من أنّ انهيار الوكالة سيتسبّب بحرمان جيل من الأطفال الفلسطينينين من التعليم، ما سيؤدّي لزرع بذور مزيد من التطرّف.لازاريني إنّ "هناك خطراً حقيقياً يتمثّل بانهيار الوكالة وانفجارها، إذا ما استمرّت ضائقتها الشديدة". وأضاف أنّه "إذا انهارت الأونروا فإننا بالتأكيد سنضحّي بجيل من الأطفال سيحرَمون من التعليم المناسب".ومنذ أكثر من 7 عقود، تُقدّم الأونروا إلى اللاجئين مساعدات أساسية وإنسانية وخدمية مثل التعليم والرعاية الصحية.ووصف لازاريني الأونروا بأنّها "شريان حياة" لنحو 6 لاجئ فلسطيني، يتوزّعون على غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا.وكان لازاريني قال الإثنين الماضي، إنّه لا يمكن استبدال الأونروا إلا بمؤسسات فلسطينية، بعدما أعلنت أنها تشجع منظمات أخرى على "تولّي المسؤولية" في غزة. وأضاف خلال مؤتمر صحافي في جنيف "إن البديل ليس منظمة غير حكومية، وليس منظمة أخرى تابعة للأمم المتحدة"، مشدداً على أنّ "البديل الوحيد القابل للاستمرار هو المؤسسات الفلسطينية التابعة للدولة الفلسطينية".