سيارات تسلا في مهب الريح.. رصاص ترامب يُصيب صديقه ماسك!

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حذرت شركة تسلا للسيارات الكهربائية يملكها الملياردير الأميركي ايلون ماسك، من أن الحرب التجارية يشنها الأميركي دونالد ترامب، يمكن أن تجعلها عرضة لرسوم جمركية انتقامية وترفع تكاليف إنتاج المركبات تصنعها في أميركا.ففي خطاب إلى الممثل التجاري الأميركي، جيميسون جرير، أعربت تسلا عن دعمها للحرب العادلة. لكنها حذرت من أن المصدرين "عرضة لآثار غير متناسبة، عندما ترد دول أخرى على الإجراءات التجارية الأميركية" وفق ما نقلت أسوشييتد برس.وذكرت شركة الكهربائية الشهيرة، في أو الخطاب الذي وجه بتاريخ 11 مارس الحالي أن " الرسوم التجارية السابقة أدت على سبيل المثال، إلى ردود فعل فورية من قبل دول مستهدفة، بما في ذلك الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية المستوردة إلى تلك الدول".كما أوضحت أن الرسوم الجمركية الإضافية فرضتها إدارة ترامب أدت بالفعل إلى اتخاذ إجراءات مضادة من جانب كندا والاتحاد الأوروبي، من بين دول أخرى. وأضافت تسلا في أنه على الرغم من الإنتاج المحلي، فإن بعض المواد الخام والمكونات الأخرى تحصل عليها من أسواق دولية.وكان ترامب فرض رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم وغيرها من المواد الآتية من دول مثل كندا والصين والاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا، ودخلت حيز التنفيذ قبل يومين.كما أعلن مؤخرا استعداده لفرض رسوم بنسبة 200% على المشروبات الكحولية من أوروبا.في حين ردت كندا بالمثل فارضة رسوما على بعض المنتجات الأميركية، كذلك فعل الاتحاد الأوروبي، معلناً أنه سيفرض رسوما "قوية لكن متناسبة" على حزمة من الواردات الأميركية اعتبارا من الأول من أبريل القادم.إلى ذلك، لوحت بعض المقاطعات الكندية بوقف استيراد الكهربائية التابعة لتسلا.(العربية)